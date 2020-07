En conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Martín Vizcarra informó que, ante el aumento de casos de coronavirus en Arequipa y el colapso del sistema de salud, se decidió que el Ministerio de Salud tomará el control en dicho departamento.

El Decreto de Urgencia No. 086-2020 tiene por objeto “aprobar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, que permitan la intervención del Ministerio de Salud, como Autoridad Nacional de Salud, en la gestión de acciones dentro del departamento de Arequipa, necesarias para mitigar la situación de crisis producida por el incremento de contagios y víctimas de COVID-19”.

"Hemos encontrado serias deficiencias", reconoció el mandatario en conferencia. Como se recuerda, el pasado fin de semana Vizcarra viajó a Arequipa junto a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para conocer la situación real de la Ciudad Blanca.

Al ser consultado por esta medida, Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), indicó que el sector industrial está 100% de acuerdo con el presidente Vizcarra. Esto debido a la “falta de reflejos” del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica.

Desde su experiencia, Márquez contó que, pese a que vienen recaudando ayuda para Arequipa, no tiene respuesta por parte del gobernador.

“Hace una semana, hicimos una Teletón con la Conferencia Episcopal Peruana, USIL y la SNI. Recaudamos S/ 8 millones y estamos haciendo compras de plantas de oxígeno. Es más, el día 12 de agosto llega una planta de oxígeno para llevarla a Arequipa”, contó Márquez.

Cuando el representante del SNI quiso comunicarse con Cáceres Llica no tuvo respuesta. "Además, estamos comprando mil respiradores de un solo uso, que también nos llegan la próxima semana. Y no me quiere contestar el teléfono".

“Él tendrá sus ideas, de izquierda o derecha, no lo sé, pero hay cosas que no puedes dejar de hacer. Y aquí la gente se está muriendo. Y él simplemente no quiere coordinar”, expresó.

Dijo también que en momentos de emergencia como este es vital la coordinación entre el sector privado y el público. Al no haber respuesta, SNI inició coordinaciones con EsSalud y el Minsa.

“Estoy 100% de acuerdo con la decisión del presidente de la República, hay gente que no se ubica, si ves morir gente, no puedes no hacer nada. Eso no lo entiendo”, puntualizó.

