El Congreso ha sido criticado por sus medidas “populistas”, pero la relacionada con el empleo ha causado preocupación porque, como se ha señalado en este diario, podría generar despidos y la quiebra de empresas. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Marquez, habla de la propuesta y su impacto, pero también hace referencia a lo que significó la fase 1 de la reactivación económica.

-La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó esta semana un dictamen para evitar la culminación de los contratos laborales durante la época de emergencia sanitaria.

Primero, hay que tomar en cuenta que hay 18,000 empresas que pagan el 80% de los impuestos y cerca de dos millones que se encargan del 20%; entonces, hay que mirar las estadísticas para entender este tema. Es decir, del total de las empresas que han solicitado la suspensión perfecta, la mayoría son micro y pequeñas. Por lo tanto, la medida del Congreso es un mecanismo contra la pequeña empresa.

-¿De qué manera impactaría la propuesta si se llega a aprobar en el Pleno y luego el Ejecutivo la publica?

Si tengo un pequeño restaurante y estoy pensando en contratar a dos jóvenes, pero como no sé cómo me irá con esta situación de la crisis por el COVID-19 y, por lo tanto, mi intención es firmar contrato por unos meses, probablemente ya no lo haga porque luego, pese a que me va mal, no podré sacarlos. Nadie va a querer hacer contrataciones en estos momentos por esa iniciativa. Están legislando en contra de las microempresas a las que quieren ayudar.

-¿Considera que tampoco legislan para quien está desempleado?

Lo que sucede es que yo puedo contratar a una persona por un mes, porque no sé cómo estará mi caja de acá a un tiempo por la crisis que vivimos, pero con esta norma, si se aprueba y se publica, no se contratará a nadie porque hay incertidumbre.

-¿Qué plantean en ese contexto?

Lo que nosotros sugerimos a los señores del Congreso es que nos sentemos a revisar las estadísticas. La Sociedad de Industrias está proponiendo ya al gobierno mecanismos para crear empleo.

-Si se aprueba la ley en el Pleno del Congreso, ¿el Ejecutivo debe observarla?

Más que fijo, porque no se trata de que si estoy a favor del trabajador o de la empresa, se trata de que estamos en un mercado en el que el uso de tarjeta de crédito ha bajado en un 60%; eso significa que la gente no está comprando como antes, que prefiere ahorrar para temas de salud. Así que no se puede tomar una decisión tan simple como aprobar una norma así.

-¿Se le pidió al empresariado algún tipo de opinión?

No. Me enteré al día siguiente de que se aprobara en la comisión. Ahora, el gobierno desde que empezó esta crisis ha sido cauto con las normas y ha buscado que se pongan de acuerdo el trabajador y el empleador. No se trata de que mates a la empresa, sino de que se preserve el empleo.

-¿Se necesita un régimen especial como el que tiene el sector agrario?

Lo que proponemos, por ejemplo, es que se cree empleo por impuestos, como el programa que hay actualmente de obras por impuestos.

-¿Cómo hacer para que no aumente el desempleo?

Se ha dicho que hay alrededor de 240,000 a quienes ya se le venció su contrato y no se les renovó. Ahora, con Reactiva 2, las microempresas van a tener más acceso, y eso ayudará a que no disminuya el empleo. Yo ya he hablado con un banco y me dicen que van a dar 30,000 créditos a la microempresa, y desde su microfinanciera 200,000.

-¿Han tenido problemas con los protocolos para la reactivación de la fase 1?

En la primera fase nosotros tenemos a 17,000 empresas trabajando, pero nos faltan como 80,000 para completar la meta, que era alrededor de 110,000. Uno de los problemas, que ya se está resolviendo, estaba en los términos de la geolocalización.

¿A qué se refiere?

Si tienes tu empresa en una avenida donde no se permiten algunas actividades, entonces no te dan el pase, pero eso ya se va a corregir. Por otro lado, ya hay un compromiso para que se abran 5,000 puestos en Gamarra y el sector calzado. Era necesaria la flexibilización de los protocolos.

-¿El protocolo del Ministerio de Salud era lo que le generaba obstrucción?

Usted lo está diciendo. Yo lo que planteaba era que nos permitan entregar la declaración jurada y después los inspectores iban a ver cómo estaba operando la empresa. Pedíamos que confíen porque pagamos impuestos y tenemos trabajadores en planilla.

-¿Cómo se impulsa la reactivación económica en este contexto?

Lo que se necesita es impulsar a sectores que son grandes en mano de obra. Como Estado hay que darse cuenta de qué promocionamos, por ejemplo el trabajo en el sector inmobiliario, la industria, el sector de confecciones que tiene mucho empleo y exporta, también pesca. En la industria minera también debe trabajarse.

DATOS

El presidente de la SNI destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado.

-Asimismo, planteó la creación de un Senati especial para el sector minero, pues señaló que de esa manera se impulsa el empleo.

-“En Senati los alumnos estudian tres días y dos van a la fábrica. Eso se llama sistema dual y permite que se gane experiencia y puedan crear su negocio”, añadió. 

-También explicó que, en su mayoría, las empresas que han pedido suspensión perfecta, tienen entre 1 y 10 trabajadores.

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué hacer si pierdes tu trabajo?

TE PUEDE INTERESAR: