Cuando se trata de vender o alquilar una vivienda, muchas veces los propietarios se dejan llevar por el entusiasmo, y más aún si tomamos en consideración el boom inmobiliario que ha experimentado el Perú desde hace algunos años.

Pero, precisamente, fijar un precio de manera inadecuada, es decir por encima del valor real, puede llevar a dilatar la transacción o, simplemente, a no vender o rentar nada. También en algunos casos –aunque suelen ser los menos, salvo que se tenga la urgencia de obtener el dinero o por una ocasión especial- se comete el error de valorizar el bien por debajo del valor del mercado.

Por ello, en estos casos siempre será mejor contratar los servicios de un profesional inmobiliario; sin embargo si no le es posible y quiere hacerlo usted mismo, Daniela Maldonado, Key Account Manager de Properati, da unos consejos claves para realizar la tasación de una propiedad de manera más asertiva.

1.- Elaborar una ficha del inmueble

Este es el primer paso a tomar en cuenta, asegura la ejecutiva. Para realizar la ficha se hará una inspección de la vivienda (ya sea casa o departamento) y se tomará en cuenta: el año de antigüedad, el estado de conservación de las paredes, si tiene alguna construcción adicional dentro del inmueble, los acabados (como el material del piso), el tipo de iluminación, la cantidad de ventanas, si tiene cochera o no, entre otros. Además, si el predio cuenta con “los aires”, su valor podría aumentar entre un 15% y 20%, señala.

2.- Amoblado ¿sí o no?

Si la intención es alquilar, el precio del inmueble aumentará en aproximadamente 15% si está amoblado, es decir, si tiene electrodomésticos, lavadora, juego de muebles y de comedor, entre otros detalles. Para ello, es importante que los precios de estos objetos estén detallados en la tasación de la vivienda.

Sin embargo, si el objetivo es vender, es preciso saber que para la demanda no le es tan atractiva comprar una propiedad amoblada, ya que parte de la experiencia de comprar una casa o departamento es decorarla.

3.- Factores externos:

Maldonado indica que existen otros factores que pueden contribuir a que el precio de un inmueble se eleve de manera directa como, por ejemplo, si está cerca a parques (característica que hoy con la pandemia es muy valorado), si tiene vista al mar, está cerca a colegios o universidades y zonas comerciales, entre otros.

El tener acceso rápido a las vías principales de transporte (como estar cerca de las estaciones del Metropolitano) también puede sumar.

4.- Espacios y costo por m2

Un punto importante y vital para fijar el precio de una vivienda es el metraje del inmueble y su ubicación, según este último indicador se puede establecer el costo promedio del m2. Según el portal Properati, en Lima Metropolitana el alquiler en zonas de Lima Moderna como Jesús María y Lince fluctúa entre los US$ 700 y US$ 800. Mientras que, en zonas exclusivas como Miraflores, Barranco y San Isidro (Lima Top) el precio del m2 va desde los US$ 1.000 a US$ 1.500.

En cuanto a la venta, destaca que, en las zonas de Miraflores, Barranco, San Isidro y Surco (por la zona de Chacarilla) las propiedades tienen los precios más altos por m2, entre US$ 2.000 a US$ 2.500, y suelen demorarse en vender hasta cuatro meses.

5.- Tasador online

La especialista, además, señala que hoy la tecnología ha permitido que existan diferentes opciones en Internet para tasar de manera fácil un predio. Este es caso de Properati que posee un tasador gratuito, denominado Avaluador, donde el propietario al ingresar las características de la vivienda (como distrito donde se ubica, metraje, número de habitaciones, cocheras, entre otros) puede obtener un precio referencial.

