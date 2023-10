Un estudio de la organización Capitalismo Consciente Perú encargado a Ipsos Perú da cuenta de que el 75% de la ciudadanía está de acuerdo y muy de acuerdo con que los empresarios organicen foros, encuentros junto a medios de comunicación, universidades, funcionarios públicos, entre otros agentes, para discutir sobre temas de importancia pública social.

Esta percepción de la población también es compartida por los empresarios del país —encuestados en el mismo estudio—, cuyo 87% está de acuerdo y muy de acuerdo.Incluso, el 71% de la población considera (está de acuerdo y muy de acuerdo) que los empresarios deben apoyar a las referidas organizaciones para la formulación de reformas y políticas públicas que ayuden a sacar al país del atolladero, algo que comparte el 90% de los líderes empresariales.

¿Por qué es importante? Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de Compañía Minera Poderosa, sostuvo que existe un problema en la representación política en el país, debido a la calaña de individuos que han gravitado hacia esta, que no se va a corregir solo con una reforma política institucional.

Por ello, para el ejecutivo existe una gran oportunidad y responsabilidad de los empresarios, en este momento, para librar la batalla por las ideas, sobre todo porque no han sido capaces de articular una narrativa que presente una visión de país. De la Flor aseveró que, para dicho propósito, los empresarios deben apoyar de manera generosa y no condicionada a la prensa y a las plataformas de los ‘think tanks’ para generar propuestas.

“Tenemos las plataformas de los ‘think tanks’, que en este momento podrían jugar un papel mucho más activo y mucho más potente, precisamente, en esa batalla de las ideas. Lo que hay, lamentablemente, en el país es una hegemonización de ideas truncas, de visiones completamente reñidas y críticas del mercado”, indicó en el Foro: ¿Tiene solución la política en el Perú? El rol de los empresarios y sus perspectivas hacia la política, organizado por Capitalismo Consciente Perú, ESAN y Konrad Adenauer Stiftung - KAS Perú.

NO POLÍTICOS

De otro lado, la encuesta de Ipsos indicó que la ciudadanía no está de acuerdo con que los empresarios postulen a cargos públicos o asuman responsabilidades políticas en el Ejecutivo. El porcentaje de las personas que están de acuerdo y muy de acuerdo no supera el 40%.

“A la ciudadanía no le parece que los empresarios postulen a cargos públicos. Esto hay que decirlo en el contexto de que ya hay empresarios asumiend”to estos roles”, comentó Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, quien presentó el estudio.

MESAS REDONDAS

En otro momento, Jorge Medina, presidente de Capitalismo Consciente Perú, dio cuenta de las reflexiones de las mesas redondas que realizó Capitalismo Consciente en los últimos meses con líderes del sector privado, la academia, la sociedad civil y política.

Medina dio cuenta que en una lista de 10 reflexiones destacan la necesidad de impulsar una reforma política seria, atraer a los mejores profesionales al sector público, reconocer que el liderazgo empresarial es fundamental para salir de la crisis y recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.También, crear y financiar ‘think tanks’ que ejerzan sus labores con independencia, repensar la descentralización, detener la corrupción, incentivar la formalidad, mejorar la educación y reformar el sistema de administración de justicia.

DATO

Uno de cada cuatro considera que los empresarios podrían hacer más que pagar impuestos y generar empleo.

JORGE MEDINA: “PARTICIPAR EN POLÍTICA NO ES OCUPAR UN CARGO”

La organización Capitalismo Consciente realizó un foro para reflexionar sobre las soluciones a los problemas de la política peruana. Jorge Medina, presidente del ‘think tank’, habló sobre las conclusiones.

¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio de Ipsos?

El estudio dice dos cosas. Sí, los empresarios tienen y deben participar (en los temas de interés nacional), es bueno. Siete de cada 10 ciudadanos dicen que debemos de participar en los temas que tienen que ver con el bien común como los sociales, políticos, económicos y ambientales.

Donde hay menos opinión favorable es en que ocupemos cargos públicos, porque, al menos, esa es la impresión, podemos aprovechar ese poder que tenemos. Pero no son cosas contrapuestas, porque participar en política no necesariamente implica participar en política partidaria, no es necesariamente ocupar un cargo público, sino, participar en política es trabajar en las cosas que tienen que ver con el bien común. Entonces yo creo que el estudio ha sido revelador y nos ha aterrizado a los empresarios lo que la ciudadanía opina de nosotros.

En el foro también se habló de la necesidad de que las empresas no usen mal el poder que tienen, ¿cómo concientizar esto?

Ahí, hay un asunto que tiene que ver con ponerle métricas. Fíjate, si yo soy una compañía que he desarrollado mi propósito y que lo reza, que está muy lindo y que, además inspira, pero no le pongo métricas, no lo inserto en mi modelo de negocios, no es que mis estrategias empresariales giren alrededor de ese propósito, lo único que he hecho es ‘green washing’. ¿Cómo lo han hecho las empresas exitosas? Han modificado su modelo de negocios para poner al centro el propósito, pero lo más importante, y esta es la prueba ácida, han modificado su sistema de evaluación y compensación al CEO. Entonces, un CEO que es compensado por lograr el propósito con las métricas mencionadas, es parte de la solución.

