¿Se acabaron las tardes de piscina y playa para los funcionarios de Petroperú? Luego de que Perú21 revelara que la petrolera estatal cuenta con propiedades no indispensables para su operación y, que en lugar de venderlas para acceder al alivio financiero que tanto pide al MEF, las usan como centros de diversión y placer para sus trabajadores, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, cuestionó este despilfarro.

“Ahorita (Petroperú) es un barril sin fondo, y un barril sin fondo que solo privilegia a unos cuantos funcionarios de alto nivel. Vi en un periódico (Perú21) todos los privilegios que tienen estos señores, y en este país no estamos para que algunos tengan grandes privilegios a costa del impuesto que todos nosotros pagamos y que debería ir a mejorar la calidad de vida de los grupos que están en situación más vulnerable”, manifestó en declaraciones a RPP.

Se debe indicar que además de las propiedades que reveló Perú21, que son más de 60 inmuebles en la calificación de no indispensables, también existe el Club Petroperú. Otro recinto de la estatal ubicado en Talara (Piura).

La propiedad está en la Calle Pallardelli, en San Isidro.

Esta propiedad cuenta con 9,154 metros cuadrados, en los cuales hay un área de administración, sala de billar, piscina semiolímpica, auditorio, depósitos, coliseo sin techar, área recreativa, entre otros.

Arista manifestó que, si bien es cierto no se puede cerrar la empresa estatal, y menos venderla, sí pueden reestructurarla. Para ello, manifestó que se deben reducir las pérdidas y evitar “que en el futuro se repita esta situación caótica que estamos afrontando”.

Cabe recordar que Petroperú reportó pérdidas por US$822 millones el año pasado.

“Petroperú no está siendo eficiente porque tiene un sindicato que le genera gastos, porque no puede despedir gente que no es eficiente, y tiene gente que no es la adecuada para el trabajo”, dijo Alfredo Thorne, extitular del MEF.

FALTA DE RENTABILIDAD

A decir de Thorne, el problema de fondo es que Petroperú no es rentable y no genera los ingresos que se necesita para ser solvente.

Indicó que más allá de los bienes inmuebles, se tiene que analizar, por ejemplo, qué pasa con el oleoducto que “no está trayendo petróleo”, es decir que no está cumpliendo con sus funciones.

“Hay que ver qué se tiene que hacer para que el oleoducto sea rentable, por ejemplo, darle a un consorcio que se encargue y que le pague una renta a Petroperú. Lo mismo se debe hacer con la Refinería de Talara. Hay que ver las alternativas que se presentan y hacer un balance de la empresa donde se podrá ver los bienes raíces que pueden ser vendidas o alquiladas”, agregó.

Mantenimiento de la torre cuesta un millón de soles.

MUCHAS GOLLERÍAS

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, reconoció que la petrolera del Estado “está quebrada” y señaló que si no se hacen cambios en la forma de gestionar la empresa, “la recuperación es imposible”. “Son cientos de millones de dólares que tiene en activos, con más de 60 propiedades, y tiene muchas gollerías”, añadió.

En ese sentido, manifestó que van a analizar cuál es la mejor solución para sacar adelante esta empresa y para ello convocarán a analistas que brinden sus opiniones respecto al tema. No obstante, adelantó que “regalar” o “malbaratear” la compañía no es el camino.

“Tenemos que recuperar, ser eficiente en la medida de lo posible y estructuralmente cambiar la administración, la gobernanza de la empresa”, expresó y señaló que esto puede demorar aproximadamente un mes.

TENGA EN CUENTA

Recientemente, el Ejecutivo realizó cambios en la Junta General de Accionistas de Petroperú y le dio más participación al Ministerio de Economía y Finanzas que al de Energía y Minas en la toma de decisiones.

