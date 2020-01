El arándano fresco batió récord de exportación entre enero y noviembre del 2019, con lo que se ubicó como el segundo producto con mayores envíos, puesto anteriormente ocupado por la uva, con una cifra total de US$ 733 millones, 64% más comparado al mismo periodo del 2018, informó hoy la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

El gremio indicó que la palta hass continúa liderando la lista con envíos por US$ 743 millones (2.8% de crecimiento).

Por su parte, la uva registró exportaciones por US$ 599 millones (28%) y los cítricos US$ 205 millones (3%).

En cuanto a las exportaciones de mango y banano orgánico, aunque ambos registraron un ligero descenso, tuvieron cifra de envíos por US$ 201 millones y US$ 140 millones, respectivamente.

En general, el subsector de frutas frescas tuvo un crecimiento de 17.3%, equivalente a US$ 2,739 millones.

El sector hortalizas registró un aumento de 12.57%, equivalente a US$ 475 millones, en el que destacó el espárrago con envíos por US$ 349 millones (8%), seguido por la cebolla con US$ 76 millones (30%), la arveja con US$ 30 millones (28%) y los ajos con US$ 14 millones (41%).

Los principales mercados de destino tanto para frutas como hortalizas frescas peruanas fueron Norteamérica con US$ 1,384 millones, Europa con US$ 1,298 millones y Asia con US$ 339 millones.

Respecto al café, este registró envíos por US$ 548 millones (-9%), mientras que el cacao por US$ 269 millones (12%).

A noviembre del 2019, el sector agro tuvo un crecimiento total de 7%, equivalente a US$ 6,130 millones y continuó siendo el segundo sector exportador más importante del país.