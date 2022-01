La tecnológica estadounidense Apple, la mayor compañía del mundo por capitalización de mercado, alcanzó este lunes los US$ 3,000 millones en bolsa durante la primera sesión del año en Wall Street.

La firma de la manzana mordida logró el hito cerca de las 13.45 hora local de Nueva York (18.45 GMT) al superar brevemente los US$ 182.86 por acción, lo que supone que ha triplicado su tamaño en bolsa en menos de cuatro años.

Los inversores continúan apostando por la empresa cofundada por Steve Jobs, que en su ejercicio fiscal 2021 -terminado en octubre- ganó US$ 94,680 millones, un 65 % más interanual, aupado por el iPhone y los servicios.

Apple se convirtió en la primera compañía de EE.UU. en llegar a mil millones de dólares en 2018, casi cuatro décadas después de salir a bolsa, y duplicó ese valor en apenas dos años gracias al empujón de la pandemia de COVID-19.

El iPhone ha resurgido hasta hacerse con más de la mitad de las ventas, aunque ganan peso las plataformas de suscripción que ha lanzado en sectores tan diversos como el entretenimiento televisivo, los videojuegos, la prensa y la música.

La empresa californiana se ha disparado en bolsa especialmente bajo el mando de Tim Cook, quien sucedió al fallecido visionario Jobs como consejero delegado en 2011, cuando la empresa valía unos US$ 350,000 millones.

Apple mantiene el liderazgo entre las cotizadas más grandes a nivel global, seguida por Microsoft (US$ 2,500 millones), Alphabet (US$ 1,920 millones), Saudi Aramco (US$ 1,900 millones ), Amazon (US$ 1,730 millones) y Tesla (US$ 1,190 millones).

Habrá que esperar al cierre de la sesión para ver si Apple sella el hito. En el acumulado de 2021, la empresa se revalorizó en torno al 35%.

VIDEO RECOMENDADO

Mira cuál es la situación actual de las playas de Lima y Callao luego de las restricciones impuestas por Gobierno, que prohíben el ingreso y uso de estos espacios a nivel nacional.