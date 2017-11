WWE LIVE LIMA 2017: Estas son las luchas confirmadas para el evento

La WWE regresa al Perú. La empresa más grande lucha libre volverá a Lima por cuarta vez. WWE LIVE LIMA 2017 se realizará este 30 de noviembre en el Jockey Club.

El plato fuerte de la noche será la lucha entre Jinder Mahal y AJ Styles. 'The Phenomenal buscará lucirse ante los peruanos en su encuentro por el principal título de SmackDown.

Por su parte, la superestrella indo-canadiense no dejará nada al azar y hará de todo para retener su cinturón.

Estas son todas las peleas programadas para el evento:

-Jinder Mahal (c) vs. AJ Styles por el campeonato de la WWE.

-Randy Orton vs. Baron Corbin (c) vs. Tye Dillinger por el campeonato de los Estados Unidos.

-Shelton Benjamin y Chad Gable vs. The Usos (c) por los campeonatos en Parejas de SmackDown.

-Charlotte Flair vs. Natalya (c) por el campeonato Femenino de SmackDown.

-Shinsuke Nakamura vs. Sami Zayn.

-The New Day vs. Rusev y Aiden English.

-Boddy Roode vs. Dolph Ziggler.

-The Hype Bros (Zack Ryder y Mojo Rawley) vs. The Blugdeon Brothers (Luke Harper y Erick Rowan).