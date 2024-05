Mientras usted lee estas líneas, es altamente probable que el Manchester City se esté haciendo de su cuarta Premier League consecutiva, hito no alcanzado por ningún otro club en más de 130 años de fútbol inglés profesional. Sería, asimismo, la sexta corona, en apenas ocho temporadas, para los ‘Citizens’ desde la llegada de Pep Guardiola a su banquillo.

El éxito del catalán en Inglaterra no tiene precedentes, y todo apunta a que él es el factor diferencial en un City que ya no solamente exhibe uno de los planteles más valiosos del mundo, sino que también cuenta con uno de los que mejor fútbol crea y regala… Sino el mejor, pero las razones por las que el reciente triunfo del Real Madrid sobre los muchachos de Pep no implica que estos últimos dejen de ser el equipo más completo del mundo (y ‘la Casa Blanca’, la institución más grande), es tema de otro análisis.

Después de todo, los logros del DT no se restringen a los límites de la ‘Football Asociation’: Guardiola es la mente detrás de la Champions League de 2023, la primera y única conquistada por los ‘Citizens’, que redituó multimillonarias inversiones árabes —que comenzaron a desembolsarse allá por 2008—, y completó un ‘triplete’ (en el que se suman la Premier y la FA Cup) soñado. Aquel logro, mítico y reservado solo para un puñado de grandes, había sido alcanzado por el estratega anteriormente, con su Barcelona 2009, el que es para muchos, el mejor equipo de la historia.

Vale la pena mencionar, no obstante, que para Pep, los protagonistas están dentro de la cancha: “Nunca, en mis 12 años de carrera como entrenador, marqué un solo gol, y tampoco atajé un penal; el peso lo cargan los jugadores, y lo único que podemos hacer es ayudarles”, declaró allá por 2019, año en el que levantaría su segunda Premier League. Un gran plantel y una institución capaz de respaldarlo son los pilares fundamentales del éxito para ‘Sargent Pep’, como lo bautizó Liam Gallagher, exvocalista de Oasis e hincha acérrimo del City, en honor al trascendental disco de los Beatles.

El más joven de los hermanos más conocidos del ‘Britpop’ no pecaba de entusiasta, y es que Josep Guardiola i Sala —quien sí peca de modesto— viene siendo, justamente, trascendental. Pep llegó a Manchester y, en tan solo un año, transformó al Manchester City, que pasó de juntar a un ‘equipazo’, a ser visto como un gigante, temido por todos los clubes de Inglaterra. No es normal que sea un individuo el que le da el carácter a una institución, y no al revés; solo los íconos que marcan una época son capaces de tan magna relevancia. Así como la Premier League fue previamente reinada por el Arsenal de Thierry Henry, o los Manchester United de David Beckham y Cristiano Ronaldo (Sir Alex Ferguson, otro histórico monstruo ganador de absolutamente todo, no brillaba más que sus dirigidos), hoy se vive la era del City de Guardiola. La estrella ahora es el DT.

En la Temporada 2016/17, primera del español al mando de los ‘Citizens’, llegaron al fútbol inglés pesos pesados como Paul Pogba, Ilkay Gündogan y Zlatan Ibrahimovic, pero ningún fichaje causó más furor que el del genio al que se ocurrió alinear a Lionel Messi de ‘falso nueve’. Lo insólito se torna increíble si se tiene en cuenta que Pep venía del Bayern Munich, donde no obtuvo el descomunal éxito que alcanzó con el Barcelona, pero sí dejó marca: además de llevarse todas las Bundesliga que disputó, revolucionó el estilo de juego bávaro, para el gusto de algunos y para la ira de otros, como Franz Beckenbauer y Bastian Schweinsteiger, presidente y capitán del club en su momento, e ídolos del fútbol alemán.

Hoy, Guardiola está a 90 minutos de escribir un nuevo párrafo en su evangelio. El trofeo de la Premier League le debe ser tan familiar como afeitarse la testa, pero el hambre del estratega no ha sido saciada. Más aún tratándose de una temporada tan reñida como esta, que ha forzado un desenlace de infarto, en el cual el Manchester City termina obligado a ganar para asegurar el título.

LISTO PARA AGUAR LA FIESTA

Atento a cualquier tropiezo del City se encuentra el Arsenal. Mikel Arteta y su notable equipo, que ha ganado 27 de los 37 encuentros que disputó esta temporada, y muestra un fútbol más que interesante. Los celestes tendrían que perder o empatar en casa frente al West Ham para hacer posible el sueño de los ‘Gunners’, que ante el Everton solo les queda ganar o ganar, y esperar lo mejor. No existe nada más impredecible que la Premier League, pero, sin importar quien resulte campeón, quien al final del día estará sentado en el trono es, y seguirá siendo, Pep.

