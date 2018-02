Universitario de Deportes cayó derrotado 1-0 ante UTC en el Estadio Monumental por la segunda fecha del Torneo de Verano 2018. Los 'cremas' no pudieron ante el 'Gavilán del Norte'.

Los dirigidos por Franco Navarro sumaron sus primeros tres puntos tras no disputar primera jornada ante Sporting Cristal por la inhabilitación de su escenario deportivo donde jugarán de locales.

Jorge 'Coco' Bazán adelantó en el primer minuto de juego al conjunto de Cajamarca y sentenció la derrota del equipo de Pedro Troglio, que acumula un solo punto en el campeonato y no sabe de victorias todavía.

PREVIA DEL UNIVERSITARIO VS. UTC

Sale por su primer triunfo. Universitario de Deportes será local este sábado (05:45 p.m. EN VIVO ONLINE por Gol Perú) contra UTC de Cajamarca por la fecha 2 del Torneo de Verano 2018 .

Los 'Cremas' vienen de rescatar un empate agónico sobre la hora en Huaraz cuando visitaron a Sport Rosario en el inicio del presente Torneo de Verano. Horacio Benincasa empujó el balón a unos pasos del arco adversario y salvó a su equipo de la derrota.

UTC, por otro lado, no pudo debutar el pasado fin de semana. Su partido contra Sporting Cristal no se jugó y se dijo que podría perder los puntos al no tener en óptimas condiciones su estadio para dicho encuentro.

Ahora visita a la 'U' y buscará mostrar su juego en el torneo local. Por ahora se mantiene con 0 unidades en los puestos bajos de la tabla. Pero esto recién empieza.

El local Universitario intentará impedir que la visita le arrebate puntos. Salen a buscar su primera victoria para tener la opción de pasar al puntero del Grupo A, la Universidad San Martín.

Sin el emblema del equipo Aldo Corzo, el equipo 'Merengue' prioriza a los jóvenes. Pero también se suma la experiencia con el regreso de Arquímedes Figuera y Alberto Quintero.

Universitario de Deportes vs. UTC de Cajamarca

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 5:45 p.m.

CANAL: GOL PERÚ

Alineaciones confirmadas:

Universitario: Fernández, Barco, Schuler, Benincasa, Vásquez, Figuera, Romero, Quintero, De la Cruz, Siucho y Chávez.

UTC: Carvallo, Cardoza, Minaya, Baglivo, Millán, Ugarriza, Ponce, Canales, Guizasola, Murrugarra y Bazán.