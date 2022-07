No va más. Ricardo Gareca no es más técnico de la selección peruana, esto luego de que el periodista de DirecTV Sports de Argentina, Manuel Olivari, confirmara que el ‘Tigre’ no aceptó la propuesta que le ofreció la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Y es que Ricardo Gareca viajó a Argentina junto a su esposa y su perra Almenda y desde allá iba a dar su respuesta final sobre seguir dirigiendo al combinado nacional, sin embargo, el ‘Tigre’ ya habría dado por cerradas las negociaciones con la FPF.

“Ricardo Gareca no sigue en la Selección de Perú. Le ofrecieron una reducción del 40% en su salario y reducciones en su CT, oferta ni siquiera considerada. El Tigre dio por cerradas las negociaciones con la FPF”, escribió Olivari en su cuenta de Twitter y tuvo bastante repercusión en el país.

Cabe mencionar que horas más temprano, se informó que el ‘Tigre’ “dejó de lado el tema económico”, sin embargo, su entorno no considera accesible el tema de la reducción de salario.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, viajó a Argentina para tener una reunión personal con el ‘Tigre’ y convencerlo de quedarse al mando de la ‘bicolor’ para las nuevas eliminatorias rumbo al mundial 2026.