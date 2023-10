La selección peruana está a solo horas de un importante duelo ante Chile, en un duelo pactado por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Esta nueva edición del Clásico del Pacífico se disputará en Santiago y, como es costumbre, los técnicos brindaron conferencias de prensa para hablar de sus respectivos planteles. Sin embargo, Juan Reynoso tuvo un pequeño incidente con la prensa mapocha.

La hora pactada para el inicio de la rueda de prensa era a las 11:30, hora de Chile, sin embargo, algunos medios llegaron tarde y empezaron a poner sus micrófonos y cámaras cuando Reynoso ya se encontraba listo para iniciar. Esto al parecer no cayó bien al entrenador, quien inició exigiendo respeto y puntualidad.

“Sus colegas son demasiados y parece que no respetan los tiempos, era para iniciar a las 11:30 y creo que todos nos merecemos respeto para iniciar a la hora y no estar como en un mercado, poniendo las cámaras y los micrófonos a última hora. Por lo menos en Perú siempre intentamos hacerlo a la hora”, señaló el’ Cabezón’.

No obstante, la rueda de prensa continuó con normalidad, y respondió a las preguntas de los distintos medios, sin embargo, la tensión se había instalado ya en el lugar. Cabe señalar que no es la primera vez, y probablemente no será la última, que Reynoso tiene este tipo de impases con la prensa.

Uno de los temas por los que más fue consultado es la situación de Alexander Callens y Renato Tapia, quienes no viajaron a Santiago y se encuentran preparándose para el duelo ante Argentina en Lima.

“Más que sorprendido por de lo de Renato y Callens, me quedé absorto por cómo se especula. Ellos llegaron sentidos. Lo confirmamos con una resonancia y estamos esperado que tengan 8 a 10 sesiones de rehabilitación en Lima”, señaló Reynoso.





La oncena ante Chile

Por otro lado, la selección peruana ensayó un once inicial con el que enfrentaría a Chile, encabezado por Pedro Gallese y Paolo Guerrero, portero y delantero que son fijos en el esquema de nuestro equipo.

La oncena la completaría Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco en la defensa, mientras que el mediocampo lo conformaría Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Luis Advíncula y Andy Polo, aunque, conociendo a Reynoso, probablemente haga algunos retoques el mismo día del encuentro, este jueves 12 de octubre.