Sin club ni selección, Christian Cueva vive uno de los peores momentos de su carrera, sobre el cual hasta Reimond Manco se animó a opinar y le recomendó ¿aguantar?

Conocido por sus casos extradeportivos, ‘Rei’ reflexionó sobre lo que está sufriendo ‘Aladino’ tras quedarse sin equipo y le recordó que, así como antes le festejaban todo, ahora toca ‘apechugar’.

“No me gusta hacer escarnio con nadie, pero creo que nunca lo había visto así. Después de esto, no puede llegar más bajo. No deportiva, sino personalmente”, consideró el también mundialista.

“Tú ya tocaste el cielo llevando a Perú al Mundial y la gente te celebraba todo, hasta cuando salías con una chela en la mano. Ahora estás viviendo el otro extremo, el muy malo”, le dijo.

Con esto, Reimond Manco buscó llamar a la reflexión a su amigo y colega de profesión, de quien espera una pronta recuperación por su bien y por el de la selección.





