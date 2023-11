Oliver Sonne viene siendo uno de los jugadores de la Selección Peruana que más ha llamado la atención en estas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, aunque no precisamente por su desempeño futbolístico.

Aunque no es culpa de Sonne no haber debutado en la Selección, el jugador del Silkeborg IF dejó en claro haber estado completamente listo para sumar minutos con la ‘blanquirroja’: llegó siempre puntual a los llamados de Reynoso y declaró sentirse orgulloso de representar al Perú.





El futbolista no solo mandó a personalizar sus canilleras con la ilusión de jugar contra Venezuela por la fecha 6 de las Eliminatorias, sino que también olvidó su lengua materna, el danés, para entonar el himno nacional peruano.

Minutos antes de iniciarse el encuentro con la ‘Vinotinto’, las cámaras de Movistar Deportes captaron al futbolista cantando a viva voz las estrofas del himno. A pesar de no hablar mucho el español, Oliver demostró que está dispuesto a todo por los colores.

#EXCLUSIVO | ¿Cómo vivió el partido desde el banco de suplentes Oliver Sonne? La cámara de Movistar Deportes te lo cuenta. 🇵🇪⚽ pic.twitter.com/1PYBsVmlkp — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 22, 2023





No obstante, Oliver no ha sumado minutos con la Selección Peruana y muchos comienzan a preocuparse por un posible cambio de opinión sobre el país que quiere representar, pues todavía tiene la chance de jugar por Dinamarca.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO