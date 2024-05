Jorge Fossati es el técnico de la Selección Peruana y, como tal, necesita estar informado y comunicado con los clubes nacionales, algo que -insólitamente- nunca ocurre con Sporting Cristal.

El estratega de la blanquirroja detuvo su conferencia de prensa para exponer algo que ya no tolera más, pues -según reveló- siempre que le escribe a la institución celeste nadie le responde los mensajes.

“Yoshimar Yotún fue operado el miércoles y nosotros sólo nos enteramos por internet y no por ellos. No sé por qué no podemos tener un informe oficial de sus médicos”, lamentó el seleccionador de Perú.

Luego, Jorge Fossati ahondó en su reclamo: “Cuando se trata de los jugadores de Sporting Cristal, nuestro cuerpo médico pregunta, pero no les llega (ninguna) información que necesitamos tener”. En visto.

En esa misma línea, el uruguayo de 70 años también habló del arquero rimense y de la Selección Peruana, Renato Solís, de quien sólo conoció la gravedad de su lesión leyendo el comunicado en redes sociales del club.

“En varias ocasiones, hemos tenido que hablar directamente con los jugadores de Cristal, porque a nuestros médicos no les llega ninguna información oficial”, denunció con mucho pesar el estratega del ‘equipo de todos’.





Día y hora del Comerciantes vs Cristal:

Sporting Cristal tendrá que visitar el estadio Juan Maldonado Gamarra, en Cajabamba, este sábado 25 de mayo, desde las 03:00 de la tarde, por la última fecha del Torneo Apertura. Los rimenses pueden llevarse el título.





