Lejos de las pichangas, Christian Cueva jugó su último partido oficial el 30 de diciembre del año pasado y salió del Al Fateh a inicios de enero por problemas en sus pagos; por tal motivo, el popular ‘Aladino’ no terminó de hacer la pretemporada ni en Arabia ni en Trujillo, donde estuvo alternando entrenamientos como invitado en la César Vallejo. Todos estos serían motivos suficientes para que Juan Reynoso, técnico de la Selección Peruana, no lo convoque a los amistosos de marzo.

“Con respecto a Christian Cueva, creo que la mejor inversión para todos es que vuelva a jugar en la Liga local. La apuesta de Alianza Lima fue para fortalecer el plantel para el torneo internacional. Él está muy contento, hablé con él el viernes y estaba muy ilusionado. Ayer volvimos a hablar y, seguramente, nos va a visitar”, confesó el seleccionador de la ‘blanquirroja’.

Además, el popular ‘cabezón‘ aclaró que “Christian Cueva no está en la lista de convocados, porque queremos que respete los tiempos de una buena pretemporada, no complicarlo con que viaje, entrene poco, juegue y tenga algún riesgo de lesión. Los de Alianza Lima me van a matar. De por sí, ya me quieren matar, imagina si lesiono a Christian. Siendo empático y tratando de priorizar lo mejor para él y su equipo, preferimos no llamarlo”.

Con esta información vertida por el técnico de la Selección Peruana, está claro que el ritmo de competencia de Christian Cueva no es el óptimo, lo cual lo alejaría, momentáneamente, no sólo de la Selección Peruana, sino también de Alianza Lima, retrasando su tan ansiado reestreno con la ‘blanquiazul’. Haciendo cálculos, el ex Santos debutaría con los ‘íntimos’ en la primera semana de abril.





