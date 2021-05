El jugador de la selección peruana Edison Flores, utilizó sus redes sociales para para dar a conocer su postura sobre las próximas elecciones presidenciales que se realizarán este 6 de junio. El futbolista mostró su preocupación por el futuro del país e hizo un llamado a la población.

“Durante todos estos años, nunca sentí a un Perú tan temeroso como en esta ocasión por las elecciones. Muchas personas no confiamos en políticos. Nuestra historia nos enseñó a no poner las manos al fuego por nadie”, sostuvo el ‘Orejas’ al inicio del mensaje que difundió en sus redes sociales.

“Soy un peruano que quiere lo mejor para su país. Luego de informarme y de hacer mi propia evaluación, yo voto por la democracia, por la libertad. Con este mensaje no busco convencer a nadie. Solo les pido que voten responsablemente y que se informen. No soy comunista, voto por la democracia”, agregó el ex Universitario.

El volante de la Selección Peruana aclaró que su postura no forma parte de una campaña política, pero sí busca crear consciencia entre los electores, quienes tendrán una complicada decisión al momento de acercarse a las urnas en unas semanas.

‘Orejas’ no fue el único

En las últimas horas, algunos jugadores de la Selección Peruana compartieron mensajes en sus redes sociales en el que invitan al hincha a “ponerse la camiseta” y realizar un voto responsable el próximo 6 de junio.

Edison Flores no fue el único que formó parte de esta iniciativa, a la que también se sumaron Pedro Gallese, Luis Advíncula, Aldo Corzo, Wilder Cartagena, Miguel Trauco, Raúl Ruidíaz, Paolo Hurtado, Carlos Zambrano y hasta Claudio Pizarro.

Postura de jugadores de la selección peruana sobre la actualidad política del Perú (Video:Facebook)

