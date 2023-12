Es un partido muy difícil para Jorge Fossati. El técnico uruguayo se siente bien en la ‘U’, tiene objetivos trazados para 2024 con el equipo al que acaba de sacar campeón, pero volver a dirigir una selección es una posibilidad que no descarta. Mientras espera la llegada de Juan Carlos Oblitas para escuchar la oferta que le lanzarán desde la Videna, Fossati no oculta su orgullo por el interés de la FPF para que se ponga el buzo bicolor.

“Sacando que es Perú, siempre es un orgullo que te llame una selección, pero valoro mucho más que te llamen de un lugar donde te conocen, donde has trabajado”, dijo el uruguayo en una entrevista para una cadena de televisión de su país.

En medio del dilema por decidir si se va o se queda de Ate, el técnico de los cremas, incluso, no esquivó la consulta sobre dirigir a la vez a la ‘U’ y a la selección, tal como lo hace en Brasil Fernando Diniz con Fluminense y el Scratch.

“A mí me parece en principio que no. Tenés que ver las dos cosas, los calendarios, qué hago, cuando estoy acá quién se encarga de aquello. Por ahí un técnico cualquiera puede estar en dos lados, no sería la primera vez, ya ha pasado en el mundo, pero el técnico puede estar para allá y para acá. Tendría que tener los equipos de trabajo fuertes”, respondió Fossati, quien adelantó que, mientras la salida de Reynoso no se oficialice, no hablará con la FPF sobre el tema.





