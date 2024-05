Han pasado cinco meses desde que Juan Reynoso oficializó su salida de la S elección Peruana . Ahora, el exdirector técnico de la ‘blanquirroja’ rompió su silencio y dio detalles de su partida del combinado patrio.

“Fue una salida complicada, sobre todo por las cosas que se habían planteado. Uno visualizaba y pensaba que todos estábamos de acuerdo, que no iba a ser fácil esta transición por el famoso recambio generacional”, empezó diciendo el exjugador de fútbol.

“Cuando hicimos las cuentas de esta generación del último Mundial, de hasta cuándo nos podrían acompañar, siendo optimistas, dijimos que diciembre del 2025. La realidad marcó que no, incluso antes del primer partido de Eliminatoria, dos o tres de los importantes no estaban por lesión o por bajón de juego. Esa parte, en el fútbol mundial, no solo en Perú, si no hay resultados, no hay continuidad”, comentó en entrevista para TUDN México.

Habló por primera vez Juan Reynoso desde su salida de la selección peruana, tras haber hecho 2 puntos en 6 fechas eliminatorias y dejar a Perú en el último lugar. "Sabíamos que no iba a ser fácil el cambio generacional", dijo en entrevista TUDN de México.pic.twitter.com/ySPzUJYJCg — Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto) May 14, 2024





Incluso, el exDT de Cruz Azul lanzó un mensaje a la FPF en referencia a la estructura del fútbol peruano. “Cuando no aparecieron los resultados, crecieron las dudas y lo mediático se vuelve exponencialmente negativo, el directivo hace la sencilla. En aquel momento tratamos de explicar las cosas. Hay muchas cosas en la estructura del fútbol peruano que hay por revertir y mejorar, pero no se le prestó atención. Eso hizo que el responsable mayor, como pasa en todo el mundo, es el entrenador”, dijo.





¿Juan Reynoso pidió dinero para dejar el cargo de técnico?

“No se respetó el proceso y no se respetó que nosotros fuimos consecuentes en varias situaciones que se habían anticipado. Nos dijeron que, a pesar de esto, se va a cumplir. Incluso tuvimos chances de regresar a la liga mexicana en equipos importantes. Dijimos que no porque confiábamos en el proyecto. No se salió bien en el sentido de lo mal que se manejó mediáticamente, que yo quería más dinero y nunca fue así”, refirió el exDT de la selección peruana.





Juan Reynoso no convenció a hinchas

La llegada de Juan Reynoso a la selección peruana se dio a mediados del 2022, cuando Ricardo Gareca no alcanzó un acuerdo con la FPF para renovar su contrato luego de ocho años.

Hasta el inicio de las Eliminatorias 2026, la ‘blanquirroja’ encaró ocho partidos, en los que ganó en 4 ocasiones, perdió en 3 y empató en 1. Sin embargo, el juego nunca convenció a los hinchas ni a la prensa.





Paolo Guerrero tras la salida de Juan Reynoso: “Fue difícil entender su idea”

El delantero Paolo Guerrero habló sobre la salida de Juan Reynoso de la Selección Peruana y confesó que para el grupo fue complicado entender su idea de juego.

“Es difícil de explicar lo que pasó. Llegábamos con muy poco tiempo para trabajar y nos fue muy difícil entender al grupo la idea a Juan. Pero igual el grupo hizo lo posible, trabajando y siguiendo las indicaciones del comando técnico. Del psicólogo, de todos. Nosotros tratamos de apoyarlo, pero los resultados no se daban”, dijo.

Sin embargo, consideró que los jugadores son culpables de los malos resultados obtenidos en las primeras fechas de las Eliminatorias.

“Los jugadores tenemos mayor culpa porque somos nosotros los que estamos dentro del campo. Una pena que no se haya logrado lo que queríamos, de entender la idea a Juan. Desearles la mejor de las suertes ahora y estoy seguro que a Juan y a su comando técnico les va a ir muy bien, porque es una gran persona y un gran entrenador”, expresó.

El ‘Depredador’ señaló estar apenado por no conectar con Reynoso y obtener los resultados esperados. “Y el fútbol hoy por hoy es así, si no tienes resultados, es inevitable que pasen estas cosas. No logramos los puntos que necesitábamos para seguir en la pelea por el Mundial. Yo me siento muy apenado porque no conseguimos ese clic con Juan y los resultados no ayudaron. El fútbol es así y seguramente él va a tener más revanchas”, indicó.

El delantero señaló que mientras existan posibilidades “no podemos de dejar de seguir luchando. No podemos bajar los brazos”.

