Para muchos ha sido uno de los mejores técnicos que tuvo la Selección Peruana, por ello las declaraciones de Ricardo Gareca siempre serán escuchadas, sobre todo cuando recuerda su paso por la ‘Bicolor’, a la cual llevó a un Mundial después de 36 años.

En ese sentido, el ‘Tigre’ habló de la reacción de los hinchas peruanos cuando se enteraron que firmó por la Selección de Chile.

“De la gente en la calle siempre he recibido palabras de agradecimiento. En eso, muy bien. Después he sentido críticas, pero lo único que hice fue respetar mis contratos en los tiempos que estuve, transcurrió ya un año y medio”, dijo Gareca a DSport.

Asimismo, confirmó que su llegada a ‘La Roja’ fue sorpresivo, pero que se hizo de la forma adecuada, respetando los códigos de una buena negociación.

“No esperaba que surgiera lo de Chile después de ese tiempo. El presidente quiso hablar conmigo y vino con otros directivos a Buenos Aires. Me gustó de la manera en que me hablaron y noté algo muy serio. Las perspectivas que veían para la selección. Ellos tomaron una decisión porque Eduardo Berizzo se alejó de la selección, no por una cuestión o iniciativa de ellos, sino que fue de parte de Eduardo”, indicó el técnico argentino.

Y agregó: “Yo me junté con Eduardo a tomar un café en Santiago y era eso. Él mismo decidió alejarse de la selección. Después, no dudé en aceptar el desafío”.





El gran recuerdo de Gareca

Ricardo Gareca hizo historia en el Perú debido a los logros que consiguió con la selección. El más destacable, por supuesto, fue llevar a Perú al Mundial de Rusia 2018, luego de 36 años fuera de dicha competición.

El segundo puesto en la Copa América 2019 fue también una muestra de la valía de Gareca al frente de la ‘Bicolor’, donde se perdió por 3-1 frente al anfitrión Brasil.

Asimismo, en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 Perú quedó en quinta posición y se adjudicó al opción de jugar el repechaje con Australia, partido que se perdió por penales y devino en la posterior renuncia de Ricardo Gareca.

