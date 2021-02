Rafael Nadal se impuso el martes a Laslo Djere por 6-3, 6-4 y 6-1 para alcanzar la segunda ronda del Abierto de Australia, en tanto Stefanos Tsitsipas abrió su campaña con una cómoda victoria frente a Gilles Simon y el australiano Alex De Minaur derrotó al estadounidense Tennys Sandgren.

El español no estuvo en su mejor momento, pero sus problemas de espalda no le impidieron ganar al serbio, número 56 del ranking, bajo el sol vespertino del Rod Laver Arena.

Tras un segundo set muy disputado, el segundo cabeza de serie jugó desahogado, acelerando hacia la victoria con una lluvia de golpes ganadores, antes de que Djere cediera el partido mansamente con una doble falta.

”Mi espalda no está perfecta (...) Hoy no está muy bien. Necesitaba cambiar un poco el movimiento de mi saque. Eso es lo que he intentado hacer para sobrevivir hoy”, manifestó ‘Rafa’ taras su exitoso debut.

El de Manacor se enfrentará al ganador del partido entre el estadounidense Michael Mmoh y el serbio Viktor Troicki por un puesto en la tercera ronda.

En otros resultados, el griego Tsitsipas abrió su campaña con una clase magistral al veterano francés Simon, a quien venció por 6-1, 6-2 y 6-1. En tanto, De Minaur se impuso a Sandgren por 7-5, 6-1 y 6-1, quien abandonó frustrado el torneo tras declarar que su preparación fue una “broma” por la cuarentena a la que tuvo que someterse antes del Grand Slam.

