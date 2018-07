Luego de algunas semanas de haber jugado su último partido a nivel profesional, Rafael Márquez quiso ponerle punto final a su carrera con una emotiva carta que publicó en su cuenta de Twitter. El histórico mexicano agradeció al fútbol y la afición por los 22 años que jugó.

"Han sido veintidós años de carrera en los cuales me siento muy satisfecho de haber hecho muchos sacrificios, esfuerzos, errores, aciertos y como resultado de ello provocaron tristezas, en ocasiones decepciones, en su mayoría", escribió Rafael Márquez , que participó en el Mundial Rusia 2018 con la Selección de México .

Vea también Yoshimar Yotún: Orlando City con futbolista peruano sufre derrota ante Columbus por la MLS

"No me arrepiento de nada, ya que los errores, me enseñaron a ser mejor día con día, a no tener miedo a equivocarme y tener como costumbre siempre dar el máximo, a dejar la piel en cada jugada y sudar la camiseta de todos los equipos que representé", también mencionó 'Rafa'.



El defensor y volante se dio tiempo para recordar a los hinchas. "Agradezco a todos los aficionados que me han demostrado su cariño durante todos esto años; son y seguirán siendo mi motivación para continuar dando mi máximo esfuerzo haga lo que haga y esté donde esté", agregó.

Después de cinco Copas del Mundo y una carrera de 22 años, la carrera de Rafael Márquez tuvo un triste final el lunes, cuando México cayó ante Brasil. Por séptimo Mundial consecutivo, el 'Tri' naufragó en los octavos de final.



“No es el final que hubiera querido, venimos a Rusia buscando lograr cosas grupalmente y no individualmente” dijo Rafael Márquez al final del encuentro. “Quizá no le tomo tanta importancia por la forma en que se da esto”, sentenció.