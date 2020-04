Queda pocas horas para el inicio de Wrestlemania 36 y en la previa, WWE lanzó una galería de imágenes para recordar cómo fue el debut de las superestrellas en el evento de la compañía. Los luchadores que aparecen en la fotos participarán en las dos jornadas del 2020.

El más antiguo, por lejos, es The Undertaker. El ‘Enterrador’ se hizo presente en la ‘Vitrina de los Inmortales’ en la séptima edición donde venció a Jimmy Snuka. Ahí, la leyenda empezó su conocida racha de imbatibilidad.

Bray Wyatt, por coincidencias, peleó por primera vez en la edición 30 de Wrestlemania y su oponente fue John Cena, el mismo que enfrentará en el Performance Center de Orlando, Florida.

Mientras que múltiple campeón de la compañía se estrenó a lo grande en Wrestlemania 20. En esa ocasión, el ‘Rapero’ le quitó el título de los Estados Unidos al Big Show.

Brock Lesnar conquistó el título de la WWE ante Kurt Angle en la edición 19. Mientras que su rival en Wrestlemania 36, Drew McIntyre, dijo presente en el show 26 en la lucha de escaleras para obtener el maletín de Money in the Bank.

Goldberg, en la vigésima entrega, venció a la ‘Bestia Encarnada’. Edge, Randy Orton, Seth Rollins, Charlotte Flair y Bayley también ganaron en sus primeras veces en el ‘Show de Shows’.

Wrestlemania 36: la cartelera actualizada y confirmada

Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Braun Strowman

Campeonato de WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

Campeonato de Mujeres de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

Fatal 5-way Eliminatorio por el Campeonato de Mujeres de SmackDown: Bayley (c) vs. Tamina vs. Lacey Evans vs. Naomi vs. Sasha Banks

Campeonato de Mujeres de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

Campeonato Intercontinental de WWE: Sami Zayn (c) vs. Daniel Bryan

Triple Treath Ladder Match por los Campeonatos por Parejas de SmackDown: John Morrison (c) vs. Kofi Kingston vs. Jimmy Uso

Campeonatos por Parejas de RAW: The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega)

Campeonatos por Parejas Femeninas de WWE: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles

Last Man Standing: Edge vs. Randy Orton

Firefly Fun House Match: John Cena vs. "The Fiend" Bray Wyatt

Seth Rollins vs. Kevin Owens

Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)

Otis vs. Dolph Ziggler

Elias vs. “King” Baron Corbin