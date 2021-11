El Mundial de Fórmula 1 tendrá un cierre de temporada de infarto. Los amantes de los fierros vivirán las dos últimas fechas con la misma adrenalina con la que recorren los pilotos los sinuosos circuitos alrededor del mundo. Y es que el campeón del 2021 podría dar inicio a una gloriosa carrera a la que está predestinado el neerlandés Max Verstappen o convertir al inglés Lewis Hamilton en el máximo ganador de la historia de la categoría reina del automovilismo, por encima de Michael Schumacher, la leyenda de esta disciplina deportiva.

Solo ocho puntos separan a Verstappen de Hamilton. El piloto de Red Bull Racing lidera la clasificación con 351,5 puntos, mientras que el de Mercedes lo acecha con 343,5 puntos. En juego todavía están 50 puntos, pues queda las batallas en el Gran Premio de Arabia Saudita, el próximo domingo; y el Gran Premio de Abu Dabi, el 12 de diciembre. Eso no es todo, ya que si uno de ellos obtiene la vuelta más rápida en cualquiera de las dos paradas (siempre y cuando termine dentro de los primeros diez lugares), se lleva un punto de bonificación, según lo estipulado por la organización de la Fórmula 1.

PROBLEMAS DE ‘ENERGÍA’

Tras las dos últimas victorias de Lewis Hamilton en la temporada, en Brasil y Qatar, cientos de aficionados y especialistas en el ‘Gran Circo’ indican que el inglés remontará y se proclamará campeón de la Fórmula 1 por octava vez, que significará un nuevo récord. La base de este pronóstico se basa en que las ‘Flechas Plateadas’ gozan de un mejor monoplaza que el de los austríacos.

“Mercedes tiene un coche mucho mejor ahora mismo. Max lo da todo y muestra cuán bueno es. Pero en circunstancias normales, sin embargo, no tiene ninguna posibilidad de ganar”, manifestó Ralf Schumacher a ‘Sky Sports’.

Precisamente, en la fábrica de Milton Keynes, en Inglaterra, sede de la escudería de bebidas energéticas, los ingenieros buscan soluciones para el defecto de un alerón trasero que evidenció un problema para Verstappen el último fin de semana, en el Circuito Internacional de Losail. A pesar de ello, firmó el segundo lugar en Doha, pero dentro de siete días, en Jeddah, el ‘Mad Max’ urge de su RB16B en su mejor estado para acercarse más a su primer título mundial.

UN ‘COHETE’

Mercedes no se va a guardar nada y utilizará toda su artillería que tenga para las dos últimas pruebas. Dentro de ello está estipulado utilizar el nuevo motor, o reacondicionado, si es que lo quieren llamar así, el cual sacudió Brasil, y que, pese a las penalizaciones, conquistaron. Cabe destacar que la escudaría alemana no necesitó de este ‘cohete’, como lo denominan, para imponerse en Qatar, aunque Red Bull Racing asegura que no le permitieron usarlo.

“El cohete está regresando ahora. Lo hemos guardado para las dos últimas carreras. Si ganamos en Arabia, la última ya solo será quién gana la carrera”, enfatizó Toto Wolff, jede del equipo Mercedes. “Para Lewis, tenemos el motor más potente a nuestra disposición, así que eso le dará una unidad de potencia útil”, agregó en ‘Motorsport’ Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista de las ‘Flechas Plateadas’.

Por su parte, Helmut Marko, asesor del equipo austríaco, no ha dado muestras de preocupación por la estrategia del rival, ya que considera que es motorización no va a ofrecer una potencia tan grande. “Sabemos por Hamilton que su motor de Brasil ahora ha recorrido unos 400 kilómetros. Y la degradación de ese motor es alta. Creemos que ese ‘cohete’ no tendrá tanta potencia en las próximas carreras como en Interlagos”, sostuvo Marko.

UN VERDADERO EQUIPO

El mexicano Sergio Pérez es la carta bajo la manga de Red Bull Racing en este apretado cierre de temporada. ‘Checo’ tiene una batalla personal con Valtteri Bottas (Mercedes) por el tercer lugar del Mundial de Pilotos de la F1 –ahora es cuarto con 190 puntos, a 13 unidades de Bottas–, pero está dispuesto a apoyar a Verstappen en la pelea que tiene con Hamilton por la corona del ‘Gran Circo’.

“Es parte del juego, Max es el que lucha por el campeonato y no tengo ningún problema en ayudarlo. Es de interés para todos. No me molesta”, admitió Pérez a ‘Canal Plus’. Por otro lado, ‘Checo’ indicó que no es nada fácil ser compañero del neerlandés. “Max es el piloto del momento, es muy fuerte. No es fácil ser su compañero de equipo, pero creo que lo estoy haciendo bien”, concluyó el mexicano.