La riqueza del mar peruano no solo resalta por su gran biodiversidad, sino también por la calidad de sus olas, en cuyas aguas se ha formado una nueva generación de jóvenes surfistas que han puesto al Perú como el segundo país más importante de la región en este deporte. El mancoreño Lucca Mesinas es parte de esa prometedora generación de tablistas que demostrará lo mejor de su repertorio en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Serás el abanderado en la inauguración de los Juegos Olímpicos...

Sí, es un orgullo para mí y para la delegación de surf que me elijan tanto a mí como a Daniela Rosas como abanderados de Tokio 2020. Estoy muy feliz por esa decisión, para mí es una motivación llevar la bandera nacional en un evento tan grande como las olimpiadas. Lo que también quiero decir a las demás generaciones es que sí se pueden cumplir los sueños. Ya sean de Máncora o de cualquier otro lugar chico del país, pueden convertirse en deportistas y terminar, incluso, llevando la bandera del Perú en la inauguración del certamen deportivo más importante del planeta.

¿Cuándo nace ese vínculo que te unió al surf?

Todo surge en Máncora, cuando tenía 6 años. Mis padres corren tabla y ellos me enseñaron desde muy chiquito. La verdad, eso era lo único que hacía. Cuando salía del colegio, iba a correr tabla con mis amigos o con mi familia todo el día; así es como me introduzco en este deporte que me encantó muchísimo.

¿Y qué te animó a continuarlo de forma profesional?

A los 10 años llega una competencia nacional a Máncora y me meto a competir. Me fue bien, quedé en segundo puesto y les manifesté a mis padres mi deseo de participar del Circuito Nacional Junior, que se iba a realizar un año después en Lima. Ya a los 11 años comencé a viajar con ellos por toda la capital para competir y también me fue bien. Quedé como campeón del campeonato en las categorías Sub 14 (2010) y Sub 16 (2012). A los 15 empiezo a viajar por Latinoamérica y a los 16 por todo el mundo para hacer el Tour mundial. Ahí creo que es cuando decido dedicarme a este deporte de manera profesional porque, cuando salgo del colegio, no me pongo a estudiar para la universidad sino me dedico 100% al surf y a viajar por varios países.

¿Fue complicado balancear el deporte con los estudios?

En el colegio fue difícil; incluso tuve que cambiarme de escuela porque la directora no me permitía faltar mucho para viajar a Lima y competir. Ya en el otro colegio sí me dieron las facilidades porque al director le gustaba mucho el deporte, incluso a los 15 años, que fue edad en que más viajé por el tour mundial; solo asistí entre dos o tres meses al colegio en todo un año. Lo bueno era que cada vez que me atrasaba me ponía al día al toque, trataba de hacer lo más rápido posible, estudiaba bastante y sacaba buenas notas. Me acuerdo que gracias a eso, el director me dejaba seguir faltando y ya después, cuando salí del colegio, decidí simplemente dedicarme al surf.

Se dice que el surf deja una huella ecológica en el medio ambiente. ¿Qué tan cierto es eso?

Generalmente, el material deportivo del surfing no afecta en casi nada al ambiente, tal vez los bloqueadores o la cera de las tablas podrían ser, pero no es que afecte muchísimo; incluso hay bloqueadores que son biodegradables y que ayudan al medio ambiente. Yo creo que más bien un surfer ayuda al medio ambiente porque, cuando va a la playa y ve que está sucia, empieza a recoger los residuos.

Para estas olimpiadas, el torneo de surf se realizará en las playas de Tsurigasaki. ¿Conoces la zona?

La conozco más o menos, he ido antes a competir ahí durante el tour mundial. Está ubicada a casi una hora y media de la Villa Olímpica, en Tokio. Sé cómo son las olas por ahí, es un poco difícil porque hay bastante viento y son olas chiquitas que revientan por todos lados. No son olas perfectas, pero igual nos puede tocar cualquier tipo de mar porque es imprevisible. Pero, bueno, yo igual vengo entrenando en todo tipo de olas.

¿Cuáles son tus expectativas para Tokio 2020?

Para mí lo más importante es ir lo más preparado posible, dar el 200% en cada ronda que tenga que competir y dejar el alma en el agua. Más que decirte que quiero ganar una medalla, mi meta principal es hacer un buen trabajo y dar todo de mí.

¿Hacia dónde te gustaría llegar como deportista?

Hay muchas metas que todavía quiero conseguir, los Juegos Olímpicos eran una de ellas. Me gustaría entrar al World Championship Tour, donde están los mejores 34 surfistas del mundo y quiero seguir teniendo una buena actuación en este deporte. Otra es clasificar a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y a las olimpiadas de París 2024. Hay muchas cosas que quiero hacer, pero por ahora estoy enfocado en el presente.

Finalmente, ¿qué significa para ti el surf?

Lo es todo, es lo que más me gusta. Yo no hago surf por el hecho de que tenga que entrenar sino porque me gusta. Así no tenga que entrenar, me meto al mar si es posible todos los días porque me encanta. Este deporte te relaja; cuando estás en el mar, te hace vivir el presente y no piensas nada más que en lo que estás haciendo, eso es algo único del surf.