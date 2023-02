El squashista peruano que se encuentra en el top 3 del mundo fue elegido como el mejor jugador del mes de enero 2023, gracias al título conseguido en el Torneo de Campeones de este año. Ahora, Elías logró entrar en los cuartos de final del Motor City Open que se está llevando a cabo en Detroit, Estados Unidos. El torneo durará hasta el domingo y se espera que nuestro compatriota llegue a instancias finales.

La PSA World Tour reconoce el gran desempeño que viene mostrando Diego Elías, pues lo viene eligiendo mejor jugador de su disciplina en varias ocasiones consecutivas, como en octubre del 2022. Elías finalizó el año como el número 5 del mundo y gracias a su esfuerzo ahora se encuentra en el top 3 del Squash a nivel mundial.

En esa línea, Diego Elías fue portada de la nota que publicó la PSA World sobre la fecha 2 del campeonato, que fue el 2 de febrero del presente año. Tal como declaró el squashista nacional, él no se conforma con estar en el top de los 5 mejores sino que desea alcanzar la cima del Squash. El deportista de 27 años tiene mucho más para dar.

Elías es reconocido en Norteamérica, Asia y África, pero en el Perú no de la misma manera porque no se conoce sobre el Squash, ya que no es una disciplina masiva ni comercial aquí. Diego mencionó en múltiples ocasiones que aunque no lo conozcan, desea representar a su país de gran manera y convertirse en el mejor del mundo.





