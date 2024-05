Cecilia Tait ya dejó las canchas, pero sigue ‘matando’. La exdeportista olímpica se refirió a las recientes declaraciones de Esmeralda Sánchez, quien dijo que rechazaría integrar la selección peruana si es convocada, y fue tajante al respecto.

¿Qué dijo Cecilia Tait sobre Esmeralda Sánchez?

Tait señaló que la jugadora de Alianza Lima sería sancionada si no se integra a la bicolor al ser llamada, pues existe una ley que ampara dicha medida.

“Yo creo que primero ella gane, traiga medallas y después puede opinar de esa naturaleza. Nosotras no teníamos ni zapatillas, horrible comparación si. Ella tiene un sueldo y muy buen sueldo, qué pena que si es convocada, rechace. Quiero decirle a la señorita que la ley 28036, ahora que ha sido modificada, dice la que no vista la casaquilla peruana será sancionada y creo que le voy a pedir al Ministerio de Educación para que ya lo saque la resolución técnica para que se pueda aplicar”, declaró en ‘La catédra Deportes’.

Cecilia Tait 🇵🇪🏐: “Que Esmeralda Sánchez primero gané, traiga medallas, nosotros no teníamos ni zapatillas”



La histórica voleibolista nacional habló sobre la nueva era de Antonio Rizola y de las declaraciones de la jugadora de Alianza Lima.#ceciliatait #esmeraldasanchez pic.twitter.com/4E1O2rXz1f — La Cátedra Deportes (@lacatedraperu) May 8, 2024





¿Por qué Esmeralda Sánchez rechazaría jugar por Perú?

La actual campeona de la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino reveló algunos aspectos que vivió durante el tiempo que vistió la camiseta de la selección peruana.

La líbero señaló que no se sintió valorada y que su esfuerzo no fue bien recompensando por los dirigentes de la bicolor. Además, reveló que, por momentos, no había agua para las jugadoras.

“Siento que no nos valoran lo suficiente para estar ahí. Ahora último nos pagaron con ropa. Entonces, un 99% de mi respuesta si me convocan o no es un no. Nadie sabe lo que nosotras vivimos, fue muy duro, habían momentos que no teníamos ni agua. Muchas veces se nos han faltado el respeto, lo estoy tomando como que puede ser un año donde me dé mis vacaciones para pasarla con mi familia y amigos. Estar en selección es 24/7, no tienes vida”, contó en el programa Youtube Retirados.





Alianza Lima le ganó a San Martín en la final de la LNSV





El pasado domingo 28 de abril, Alianza Lima jugó su cuarta final de la Liga Nacional Superior de Voleibol y al fin gritó campeón.

Luego de que San Martín forzara un tercer encuentro, en el que se definía el título, las íntimas no tenían margen de error en el Polideportivo de Villa El Salvador y pusieron sus mejores armas desde el arranque ante las ‘Santas’. Tras un peleado juego, las ‘íntimas’ ganaron por 3 sets a 1 y se consagraron campeonas nacionales.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO