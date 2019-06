Perú vs. Uruguay EN VIVO: Horario, fecha y lugar del partido de cuartos de final de Copa América 2019

PERÚ VS. URUGUAY | SELECCIÓN DE PERÚ | CUARTO PARTIDO DE PERÚ | La Blanquirroja sigue en carrera en la Copa América Brasil 2019 . La selección peruana se enfrentará contra Uruguay este sábado 29 de junio (02:00 p.m. EN VIVO ONLINE) por los Cuartos de Final en el estadio Fonte Nova de Salvador. En esta nota, te contaremos todo sobre el cotejo: antecedentes, fecha, horarios y los canales donde se podrá ver el partido.



La bicolor ya conoce a su próximo rival en la Copa América. Luego de la terrible goleada por 5 a 0 ante el anfitrión Brasil en el grupo A, el equipo que dirige Ricardo Gareca saldrá a lavarse la cara en la siguiente etapa del torneo.

Perú llega al duelo contra Uruguay como el mejor tercero del campeonato, con cuatro puntos, uno más que el otro mejor tercero, Paraguay. Empató en su debut 0-0 contra Venezuela, le ganó 3-1 a Bolivia, y cayó con el 'Scracth'.

Mientras tanto, la 'Celeste' clasificó a Cuartos de Final como el primero del grupo C con siete unidades. Venció 4-0 a Ecuador, empató 2-2 contra Japón y derrotó 1-0 a Chile.

ANTECEDENTES:

Perú enfrentará a Uruguay en dos amistosos pactados para octubre. (Foto: AFP) Perú enfrentará a Uruguay en dos amistosos pactados para octubre. (Foto: AFP)

El último partido que disputaron ambos equipos terminó con una victoria peruana en el 2017. La selección ganó 2-1 en el Nacional de Lima en un duelo clave para clasificar al Mundial Rusia 2018.

Sin embargo, el primer encuentro de las últimas Eliminatorias en Uruguay acabó con triunfo para los locales en el 2016, cuando se vivía un clima de crisis en la interna de Perú. Fue la última aparición de Claudio Pizarro con la blanquirroja y Carlos Zambrano salía por la puerta falsa.

Por otra parte, los últimos cotejos en Copa América entre Perú y Uruguay fueron en Argentina 2011, torneo en el que la bicolor quedó tercera. Primero se encontraron en fase de grupos, donde la selección peruana empató 1-1. Luego se enfrentaron en las Semifinales y los 'Charrúas' se llevaron la victoria 2-0.

¿CÓMO, DÓNDE Y EN QUÉ CANAL VER EL PERÚ VS. VENEZUELA?



El Perú vs. Uruguay será transmitido este sábado 29 de junio a las 2:00 p.m. (hora peruana) por América Televisión, por señal abierta, y por Direct TV Sports, en cable.

POSIBLES ALINEACIONES:

Tras la sensible baja de Jefferson Farfán, Ricardo Gareca deberá replantear el ataque peruano. La goleada contra Brasil puede haber hecho eco en los nuevos intereses de la selección, por lo que ya no usaría a dos atacantes en la parte ofensiva.

El 'Tigre' podría regresar al esquema que utilizó en el último tramo de las Eliminatorias para Rusia 2018 y el Mundial. Al once, podría volver Edison Flores y mantenerse Andy Polo por la banda. Christian Cueva pasaría al medio.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, Andy Polo, Edison Flores; y Paolo Guerrero.



Uruguay : Fernando Muslera; Martín Cáceres, José Giménez, Diego Godín, Giovanni González; Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nicolás Lodeiro; Luis Suárez y Edinson Cavani.

HORARIOS Y CANALES DEL MUNDO

Perú: 14:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 14:00 horas (en Ciudad de México) vía Azteca 7, Nu9ve, Azteca Deportes, Televisa Deportes, TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 16:00 horas vía TyC Sports y TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 16:00 horas (en Brasilia) vía SporTV y SporTV Play

Colombia: 14:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 15:00 horas (en Santiago) vía VTR Cable Televisión, Canal 13, TVN, CDF, CDF Premium, CDF HD, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 14:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 16:00 horas vía vera+, TCC, Monte Carlo TV Canal 4, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 15:00 horas vía Tigo Sports

Venezuela: 15:00 horas vía Venevision, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 15:00 horas vía Tigo Sports

TODOS LOS PARTIDOS DE CUARTOS DE FINAL

Brasil vs. Paraguay - 27 de junio (7:30 p.m.)

Venezuela vs. Argentina - 28 de junio (2:00 p.m.)

Colombia vs. Chile - 28 de junio (6:00 p.m.)

Perú vs. Uruguay - 29 de junio (2:00 p.m.)

