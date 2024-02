Alertado por su club a poner los pies en suelo peruano tras rechazar su renuncia, Paolo Guerrero es esperado hoy en Trujillo. Su desesperación por resolver cuánto antes un contrato que firmó cuando pocos se interesaban en él, y su intención de enfrentar a sus aún empleadores con ese país que lo sigue queriendo no le ha dado resultado. Sin más noticieros donde ofrecer entrevistas, sin más canales donde compartir su drama, donde contar su temor por las amenazas del hampa que le apuntó la placa a su mamá, a él, y a su familia, el delantero más importante de nuestro fútbol en los últimos 50 años ha optado estos días por el silencio y la disculpa y ha bajado preocupante la cabeza cuando el reloj ya juega en contra de sus intereses, de su futuro, y dizque Paolo, de su carrera, también.

El ‘Depredador’ es esperado hoy en una ciudad resentida con él. Se niega a jugar en la Universidad César Vallejo, en la peligrosa Trujillo, desde donde salieron las amenazas extorsivas que apuraron su decisión de no debutar en el fútbol peruano a sus 40 años.

Víctima de la criminalidad, como un peruano más, el recordado héroe nacional que nos llevó al mundial de Rusia no tiene el menor interés de utilizar los boletos de avión que Richard Acuña, el presidente de la UCV, compró para él con anticipación. El hijo del dueño del club que también es gobernador regional de La Libertad tuvo que cambiar la fecha de los pasajes, luego de que Paolo no apareciera el último sábado en la capital de la primavera para integrarse a los entrenamientos del plantel, tal como se lo solicitó el club. El goleador histórico de la Selección lo único que espera es que se resuelva su contrato de inmediato para ir en busca de un equipo y seguir dándole a la pelota.

PARTIDO DIFÍCIL

Paolo es esperado en Trujillo. No piensa venir, pero todo puede suceder. Si hoy tampoco hace efectivos los boletos, el club podría por tercera vez conminar al goleador a hacerse presente en las prácticas. De no hacerlo correría el riesgo de recibir una sanción, según explicó Juan José Castro, experto en derecho deportivo.

“Guerrero ya tiene dos notificaciones. La UCV podría volver a notificarlo para que cumpla con asistir. En caso de no hacerlo otra vez, el futbolista puede ser multado, sancionado, o despedido. Al no ir a trabajar el jugador estaría incumpliendo el contrato, y eso es falta grave y pude acarrear en un despido”, dijo Castro. “Una carta de renuncia es distinta a una resolución de contrato. La UCV tiene toda la facultad de no aceptar esa renuncia y la exoneración del plazo de 30 días, y por eso solicita hacerse presente este martes”, detalló.

El abogado de la Agremiación de Futbolistas, Jhonny Baldovino, sin embargo, no cree que sea el despido del futbolista lo que busca la UCV, sino que Paolo no juegue en el Perú por otro equipo.

“Si Paolo no se presenta en el fondo nada cambia. Si esto ocurriera en cualquier otra empresa, ¿cómo sancionas a alguien que no trabaja contigo? Si Paolo renuncia pide una exoneración de plazo, la Vallejo le dice que no, en teoría, Paolo tendría que ir a trabajar hasta fin de mes y al día siguiente se va a su casa sin dar explicaciones. Si no va podría ser sancionado, pero sancionado por faltas injustificadas, y cuál es la sanción por faltar más de tres días seguidos, consecutivos o alternados: el despido. Pero si lo despiden le hacen un favor, porque el despido lo convierte automáticamente en jugador libre, sin esperar un plazo de ley” explicó a Perú21.

Acuña hijo confía en que Guerrero respete el contrato y sea parte del plantel. “Esperemos que en las próximas horas sea una noticia positiva no solo para la institución, sino para el país”, indicó con la esperanza de que el goleador cambie de opinión y llegue a Trujillo. “Nosotros no hemos hablado en ningún momento de dinero, lo que estamos hablando es del cumplimiento de un contrato laboral que esperamos que se pueda dar en los próximos días”, dijo.

Acuña papá —César, el gobernador liberteño— también espera en Trujillo a Paolo y le garantiza que estará bien resguardado y protegido del hampa. “La seguridad para él está comprometida del club y del Ministerio del Interior. El ministro ha intervenido, ofreciendo seguridad, mientras que el de Defensa garantiza que no habrá incidentes”, asegura el dueño del club.

En medio de este lío, el Gobierno parece hacer todo lo posible para que Guerrero se quede en Brasil. En otro papelón, el ministro del Interior, Víctor Torres, aseguraba el último domingo que la Policía realizaba patrullas por la zona donde reside la madre del futbolista. Sin embargo, el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, rechazaba cualquier resguardo a doña Peta y su familia. “Hay que determinar qué nivel de verdad puede tener una amenaza y esto se ha hecho en una evaluación en el caso de este jugador y no le correspondería ningún tipo de seguridad, como la que le brindamos a todos los ciudadanos en general”, explicó el general. Pero ese es otro partido. El que juegan Guerrero y la UCV es de pronóstico reservado.