La vida después de ser campeón mundial no es la misma y Lionel Messi lo sabe, ya que muchas de sus frases durante la competición han sido usadas por muchas figuras del deporte y del espectáculo en el mundo y sus hijos también se unieron a la ‘messimanía’. “¿Qué mirás, bobo?”, le dijo el ‘10′ argentino a un delantero neerlandés en los cuartos de final de Qatar 2022 y lo repiten Thiago y Mateo Messi todos los días en cada broma entre ellos y con su padre, ‘la pulga’.

“Ahora mis hijos a veces me bromean con eso y, cuando pasa algo, se pelean entre ellos o discuten en joda, lo dicen. Hasta Antonella (esposa) tiró un ‘andá pa’allá' a un familiar en modo broma. La verdad es que fue un momento en caliente y hoy, después de haber pasado lo que pasó, no me gustaba tampoco verme de esa manera y que se haya hecho viral como se hizo. Fue un momento de calentura que queda en una anécdota”, comentó el jugador argentino.

¿Cómo nació la frase “¿qué mirás, bobo?” de Lionel Messi?

Luego de clasificar a cuartos de final de la Copa del Mundo en Qatar, la selección de Argentina y la de Países Bajos se enfrentarían para lograr el pase a la semifinal del Mundial. No obstante, la previa fue igual de caliente que el partido; ya que, en la conferencia de prensa antes del encuentro, los neerlandeses dijeron que Lionel Messi no era un extraterrestre, que era un jugador normal y que se le podía frenar y tapar algún penal. Los europeos estaban confiados.

Sin embargo, nada de eso ocurrió. Lionel Messi jugó como siempre, anotó un gol de penal a los 73 minutos de juego y otro más en la tanda desde los doce pasos. Pitazo final, Argentina se acercaba más a la final y Países Bajos regresaba a casa, sin antes ver los festejos direccionados de los albicelestes. Todo seguía caliente. Y así siguió durante la entrevista al jugador del partido, Messi, que, al ver un mal gesto del delantero neerlandés, Wout Weghorst, increpó a la distancia y frente a cámaras: “¿qué mirás, bobo?”. El mundo entero lo vio.

