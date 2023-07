A los 27 años, Juan Pablo Varillas encontró su mejor nivel en la elite del tenis mundial. Hoy ostenta el puesto 60 del ATP Tour, circuito internacional de la disciplina; supo plantarse y lograr algunos aces frente al tenista más ganador de la historia. Además, logró hacer que todos los peruanos vuelvan a madrugar para ver un partido que no era de fútbol o vóley y que sí pudo terminar en alegrías para nuestro país.

El deporte blanco cada vez tiene más colores en el Perú, y son más los padres que querrán llevar a sus hijos a practicarlo luego de lo que vieron en Francia de las manos de ‘Juanpi’. Si Varillas ya tenía un nombre hecho en la raqueta nacional, ahora inicia su camino a convertirse en un ídolo del deporte: Desde Jaime Yzaga, quien jugó 4 octavos de final de un Grand Slam en 1985, 1991 y 1994; y Luis Horna en el 2008, cuando campeonó el Roland Garros en dobles junto a Pablo Cuevas, que el tenis peruano no veía un hecho tan prominente a nivel internacional.

Perú21 conversó con el destacado deportista y esto fue lo que nos dijo:

Luego de un par de semanas del hito que conseguiste en el Roland Garros, de llegar hasta los octavos de final y enfrentar al tenista más ganador de la historia, ¿cómo ves y valoras tu desempeño?

Fue una semana muy importante para mí. De hecho, creo que fue la mejor semana de mi carrera. Después, lo analizo con mucha tranquilidad, sacando lo bueno, lo malo, también lo que se tiene que mejorar, lo que se tiene que dejar así. viéndolo fríamente, ya pasaron como tú dices un par de semanas, entonces ya poco a poco va quedando en el pasado, obviamente no es que lo. voy a olvidar, pero estoy más concentrado en otras cosas ahora.

Hace muchos años que la gente no se desvelaba para ver un deportista peruano compitiendo en la élite. Verte en Roland Garros fue una tremenda emoción, ¿qué tal la experiencia de medirse contra Novak Djokovic?

Es un nivel de competencia que no había enfrentado antes y creo que muy pocos lo pueden tener. De hecho, es el mejor jugador de la historia entonces impone condiciones en todo momento. Es un jugador sumamente completo en cuanto físico, tenístico y mental, ya lo ha demostrado no solo en números, es el más ganador y hace que toda su jerarquía y experiencia se vea en la cancha.

Juan Pablo Varillas en el Roland Garros. Foto: Difusión

Tus padres estuvieron presentes en el Roland Garros apoyándote partido a partido. ¿Cuánto influyó esto para ti?

Es importante porque es mi familia, son personas que siempre estuvieron para mí, que desde el principio me ayudaron a poder seguir en esta carrera y que hayan sido mis padres quienes vivieron conmigo esa semana en carne propia fue Importantísimo para mí.

¿En qué momento fuiste realmente consciente de que tenías chances de llegar a instancias finales de un Roland Garros? Quizás con Bautista, o con Hurkacz…

Creo que después del partido de Bautista tuve un plus anímico importante. De hecho, después de ese partido fue como: “Bueno, ya estoy en tercera ronda, ya es una instancia importante para un Grand Slam”. Ahora quién sea que me toque en este momento va a ser un partido durísimo entonces. Tenía que estar muy concentrado, muy bien físicamente para afrontar el partido que me iba a tocar en la siguiente ronda.

A tus 27 años has alcanzado tu mejor nivel profesional. ¿Qué es lo que cambió en ti para que puedas conseguir estos resultados?

Más que nada mejoré mucho físicamente, también tenísticamente bastante, pero yo creo de la cabeza también mejoré mucho. Es un conjunto de cosas que en sumatoria hacen que un tenista mejore no es solo un aspecto de su juego. Creo que mi preparación integral marcó la diferencia.

¿Te sientes preparado para meterte entre los 20 primeros del ATP?

Creo que el tiempo lo dirá, yo me preparo para estar lo mejor posible. Entreno para para marcar la diferencia en todos los torneos, son objetivos que todo tenista tiene. Hay que ir paso a paso, no hay que quemar etapas, es mejor tener metas cortas que te acerquen a ese gran objetivo.

¿Cómo manejas la ansiedad del tenis de alta competencia?

Lo llevo con calma, por eso trabajo con una psicóloga. También trato de darle atención ahí a ese tema. Igual soy un tipo muy tranquilo, por lo que trato de llevar así mi vida.

Mencionaste hace poco que la diferencia entre un top 100 y un top 50 es la cabeza’ ¿Cómo ha cambiado tu mentalidad en ese aspecto?

He ido ganando mucha experiencia jugando partidos de este calibre, poco a poco he venido jugando torneos más grandes. Este ATP ha influido mucho en el mismo nivel de los torneos, todo el tiempo se te exige más y más, entonces si quieres mantenerte en esta categoría debes subir tu nivel. La propia competencia, que es muy fuerte, te hace subir el nivel todo sentido. Eso me hizo cambiar mi forma de ver las cosas.

Juan Pablo Varillas en el Roland Garros. Foto: Difusión

¿Alguna vez te sentiste inferior, en términos deportivos, a un rival? Por ejemplo, contra ‘Nole’…

Inferior no. Claro, él es un tipo que tiene mucha más experiencia que yo, que ha vivido momentos mucho más complejos en cuanto a tenis, quizás más grandes que yo, pero sin llegar a sentirme inferior, creo que nadie debería sentirse inferior frente a otra persona.

¿En qué momento comenzaste a creértela? Sabemos que estás trabajando hace algún tiempo Diego Junqueira, ¿Te ayudó a adquirir la autoconfianza necesaria para competir en la élite del tenis?

Poco a poco he ido sumando en ese aspecto. El mismo hecho de clasificar a los mejores torneos hace que pues te sientas parte de un grupo cada vez más selecto del tenis y eso genera que creas más en ti mismo. Me parece que ha ido un poco por ese lado. Con Diego trabajamos hace 3 años y me suma bastante, es un proceso pero vamos avanzando juntos.

Los ATP de Brasil y Argentina te sirvieron bastante en ese sentido, porque fueron competencias de mayor nivel…

Sí, sí. De hecho, fueron muy buenos resultados para mí en ese momento y siguen siendo muy buenos resultados ahora. Este año ha sido, creo que la primera parte más aún, muy buena para mí y. Y voy a tratar de que siga haciendo así. Esas victorias me dieron confianza y me sirvieron para prepararme mejor para los Grand Slam que venían.

En su momento se habló mucho de los partidos contra Auger-Aliassime y Zverev, encuentros que tenías casi ganados y terminaste perdiendo, ¿Por qué sucedió? ¿Fue por un tema físico, técnico o de confianza?

Yo creo que es un tema de experiencia, nada más. Ellos vienen con muchos más partidos de nivel alto en el circuito, por lo que tienen mucho mejor manejo ese tipo de momentos por el simple hecho que los han vivido más veces nada más. No fue por un tema de confianza o de nerviosismo.

¿Sentiste mucho nerviosismo o presión en esos partidos con tenistas del top mundial?

Sí, los nervios siempre están, si no hay nervios es porque no te importa. Siempre hay un poco de presión, pero yo no me sentí agobiado porque no tenía nada que perder. Hay que saber manejar la presión que tienen los partidos de los grandes torneos, eso te lo da la experiencia de competición.

¿Dirías que eso fue lo único que faltó?

Sí, yo creo que fue lo único que faltó. A raíz de eso, no puede manejar ciertos momentos que podía haber gestionado mejor.

Hablando ahora de tus objetivos, ¿Cuál es tu sueño más grande? No solo en el tenis, sino en tu vida

Mi sueño de vida es poder ser un buen ejemplo para los demás, como persona, como deportista también, pero como más como persona, yo creo que eso más marca más la diferencia que cualquier logro increíble del deporte.

¿Y en el deporte?

Y, por ahora, ganar un ATP 250.

A pesar de que llegaste a unos octavos de final de Roland Garros lo tomas con bastante calma…

Sí, es el primer paso me parece.

¿Qué te has planteado como objetivo a corto plazo en el circuito?

Quiero hacer un buen Wimbledon, después hacer una muy buena gira también en Europa para defender mi ranking. Esos son los objetivos a corto plazo, que serían hasta agosto.

Estás preparándote en Argentina para jugar en césped, para Wimbledon. ¿Es una superficie que se te complica?

Es una superficie que creo que la mayoría de los sudamericanos no la hemos manejado desde chicos, pero no significa que no sepamos jugar allí, sino que básicamente le hemos usado poco. Entonces, hay que adaptarse para jugar y competir de la mejor forma en todas las condiciones, y en todas las superficies. No por eso nos vamos a creer menos, o vamos a creer que tenemos menos chance de avanzar, tenemos las mismas oportunidades que la otra persona con la que vamos a jugar.

Entonces no estás de acuerdo con lo que dijo Carlos Alcaraz, que en césped le costaría más derrotar a Novak Djokovic…

No, eso puede ser verdad, Nole ganó 7 veces Wimbledon y Carlitos creo que lo ha jugado 2 veces o 3 veces como mucho. O sea, por el simple hecho de lo que hablaba antes, por la experiencia, obviamente quizás le cueste más, quizás se le complique manejar el partido en una superficie en la que ha jugado poco. pero cuando entras a la cancha pues es uno contra uno al final.

Mirando en retrospectiva, ¿qué te ha dado el tenis?

Mucha disciplina, mucho orden, mucha constancia. Me parece que esas son las cuestiones que más me ha dado, en mi vida personal mucha ética de trabajo también.

Al final te decantaste por la raqueta, aunque te gustaba el fútbol…

Sí, bueno, me sigue gustando el fútbol, pero nunca en mi vida se me pasó por la cabeza tratar de ser profesional del fútbol, jamás. Me gustaba nada más, pero de una manera recreativa, de distensión.

Juan Pablo Varillas en el Roland Garros. Foto: Difusión

¿Cómo te hace sentir el gran reconocimiento que has recibido en los últimos días?

Feliz, feliz de que tanta gente se haya motivado a jugar este deporte. El hecho de que hagan deporte, que los que los chicos empiecen a jugar a algo es importante, me parece, por un tema de salud, por un tema también lo que mencionaba sobre la disciplina y la constancia. Eso te aporta en la vida misma.

¿Rafael Nadal, Novak DJokovic o Roger Federer?

Creo que Nadal, sí, cien por ciento seguro. No sólo con garra ha conseguido lo que lo que consiguió, hay que tener bien claro eso, pero sí por un tema de competitividad, de no dar una bola por perdida, creo que eso ha hecho que se gane una reputación más allá del tenis. Cuando entras a una cancha y sabes que vas a jugar contra él ya sabes que luchará hasta el final.

¿Te veremos en Copa Davis, contra Noruega, en septiembre?

Sí, está dentro de mi calendario. Siempre estuvo esa serie agendada para este año, así que sí lo puedo confirmar.

¿Qué dirías sobre el cambio del público ahora que apoyan al combinado nacional en la serie del mundo?

El apoyo es sumamente importante. A diferencia de otros partidos de Copa Davis, ahora cada vez hay personas que van a las series y nos alientan. Invito a la gente a que se motive a ver tenis, eso es clave para el crecimiento del deporte.

Se te ve muy motivado cuando juegas por el Perú, con una efusividad y emoción mayor…

Es una responsabilidad muy grande representar a tu país, yo creo que no se merece nada menos de lo que he dado. El Perú no se merece menos de lo que he podido darle. Creo que cada vez que juego por mi país recibo un extra de motivación porque no estoy compitiendo por mí solo, sino por toda una nación.

¿Qué sientes cuando la gente corea tu nombre en Copa Davis?

Me llena de orgullo, me motiva aún más. Es el fruto de mucho trabajo también, eso no se logra de la noche a la mañana, entonces sí me pone muy contento y me indica que estoy en el camino correcto.

¿Qué expectativas tienes de Wimbledon?

Creo que va a ser un gran torneo, ojalá sea así. Vengo preparándome muy bien, voy a tratar de ganar la mayor cantidad de partidos posibles. Iré con toda la fe para competir de la mejor manera.