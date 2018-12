Jon Jones vs. Alexander Gustafsson EN VIVO: VER AQUÍ la pelea por el UFC 232 por Fox Action Jon Jones vs. Alexander Gustafsson EN VIVO ONLINE | VER AQUÍ el combate entre Jon Jones vs. Alexander Gustafsson por el UFC 232 en el Forum Inglewood de California.

Jon Jones vs. Alexander Gustafsson será el estelar del UFC 232. (Foto: UFC) Jon Jones vs. Alexander Gustafsson será el estelar del UFC 232. (Foto: UFC) Jon Jones vs. Alexander Gustafsson será el estelar del UFC 232. (Foto: UFC)