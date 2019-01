Jaime Munguía vs. Takeshi Inoue EN VIVO la pelea de box por el título superwelter de la OMB por Space

Jaime Munguía vs. Takeshi Inoue EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue la pelea de boxeo por el título peso superwelter de la OMB en el Toyota Center de Houston este sábado desde las 22:00 horas (hora local, 10:00 pm. hora peruana) y por transmisión de Space. Para ver box en vivo como este combate, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El mexicano Jaime Munguía sale a cuidar su largo invicto de 31 triunfos (26 por nocaut) y título mundial superwelter de la Organización Mundial de Boxeo ante el japonés Takeshi Inoue (13-0-1, 7 KO), que sale de Asia por primera vez de Asia para la disputa de un cinturón.

La pelea entre Jaime Munguía vs. Takeshi Inoue estará más que atractiva porque se enfrentarán dos escuelas de boxeo muy similares como la mexicana y la japonesa, basadas en la agilidad y la rapidez de piernas y los golpes rápidos.

Y la pelea estuvo caliente desde el careo cuando en el centro del Toyota Center de Houston casi se lian a golpe limpio. De no haber sido por la intervención de la seguridad, la sangre hubiese llegado al río antes del estelar de este sábado.

Jaime Munguía señaló que Takeshi Inoue "es un rival muy peligroso" y que la similitud de estilos entre los japoneses y los mexicanos hace que este sea un combate con pronóstico reservado.

Jaime Munguia vs Takeshi Inoue face off pic.twitter.com/uHNDVDtczT — Boxing Insider.com (@BoxingInsider) January 26, 2019

Jaime Munguía vs. Takeshi Inoue: los horarioes del mundo de la velada:



España: 01:00/03:00 horas.

Estados Unidos: 19:00/21:00 horas (EDT) / 16:00/18:00 horas (PDT).

México: 18:00/20:00 horas.

Chile: 21:00/23:00 horas.

Colombia: 19:00/21:00 horas.

Argentina: 21:00/23:00 horas.

Perú: 19:00/21:00 horas.

Venezuela: 20:00/22:00 horas.

Nicaragua: 17:00/19:00 horas.

Jaime Munguía vs Takeshi Inoue: la cartelera completa del evento



Jaime Munguía vs Takeshi Inoue: WBO del peso superwelter.

Jesús Manuel Rojas vs Can Xu: WBA del peso pluma.

Alberto Ezequiel Melian vs Edgar Ortega: NABA del supergallo.

Vergil Ortiz vs Jesús Valdez Barrayan.

Álex Rincon vs Jeremy Ramos.

George Rincon vs Emanuel Valadez.

James Wilson vs Sylvester Barron.

Rene Moreno vs Daniel Vergara.

John Rincon vs Álex Santana.