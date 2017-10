Jaime Duarte: “Estos jugadores han sido superiores a nosotros” [ENTREVISTA]

El día llegó. Hoy, a las 6:30 p.m., la selección peruana y Argentina chocarán en la Bombonera por la fecha 17 de las Eliminatorias a Rusia 2018. El partido es crucial. Los nervios brotan en nosotros y solo basta alentar hasta el final.

Mucho se ha comentado en la previa sobre cómo llega cada equipo al duelo y Jaime Duarte no quiso ser ajeno a ello. Perú21 conversó con el ex lateral de la ‘bicolor’ que jugó el mundial de 1978 y de 1982, y se animó a señalar que los actuales futbolistas son mejores a los de su generación.

“Creo que estos jugadores han sido superiores a nosotros. Han tenido mejor preparación en todo sentido”, expresa. En sus manos tiene la camiseta bicolor y la muestra orgulloso, como la mayoría de peruanos.

“Es el momento de ellos y me alegra porque los que estamos en el fútbol siempre anhelamos que las personas que vienen atrás nos superen y yo siento eso. Siento que es una gran selección. Nos han superado”, agrega el ex futbolista.

Sin embargo, el conocido ‘Chiquillo’ -por haber debutado a los 16 años en el fútbol profesional-cree que lo más importante de todo es trascender: “Yo escucho a mucha gente que habla y dice: tenemos jugadores que pueden jugar hasta tres eliminatorias más y ese no es el tema. El tema es que trasciendas. Si no trasciendes no eres merecedor a estar en la selección. Hay muchos jugadores que han jugado 3, 4 eliminatorias y nada”.

Y agrega: “Para trascender no solo hay que hacerlo en la selección, hay que hacerlo en sus equipos y no solo como deportista sino también como persona. El crecimiento tiene que ir a la par”.

Las ausencias: Christian Cueva, André Carrillo, Paolo Hurtado y Christian Ramos

Jaime Duarte destaca que la mayoría de jugadores jóvenes que han debutado en esta Eliminatoria han dado la talla y reconoce que hay un buen trabajo con ellos: "Debemos de tener jugadores de 6 a 7 puntos para arriba, sobre 10. Y los tenemos. Hay un buen colectivo de jugadores. No hay que hablar de los que no están, hay que hablar de los que están".

El rival: Argentina

-En estos momentos nosotros como colectivo somos mejores, pero ellos tienen muchas individualidades que pueden desequilibrar y es válido. Hay que aprovechar el momento. Ellos individualmente a nivel mundial tienen mejores jugadores que nosotros, pero el fútbol es un juego colectivo.

Jugar un mundial de fútbol

“Yo siento que es un privilegio que un profesional esté en la fiesta máxima del fútbol. Acá en nuestro país es un tema complicado llegar a estas instancias”, dice Duarte, quien ha tenido la dicha de jugar dos mundiales, algo que ni él ni los peruanos olvidan.

"Podemos culminar una eliminatoria muy difícil después de tantos años y ojalá así suceda", desea.

Posible convocatoria de Claudio Pizarro

De llegar a Rusia, Claudio Pizarro sería una buena opción. La pregunta se le plantea a Duarte y esto responde: "A mí no me gusta estar comiendo el postre antes de la entrada, el primer plato y el segundo. Vamos a ver qué pasa, cuál es el momento de la selección y de él".

"Acá en el Perú es un mal ejemplo porque no baila salsa y no hace escándalo. Me parece poco inteligente opinar de esa manera", opina sobre Pizarro. Y acota: "Si estuviera Claudio en este partido y perdemos, ¿por qué jugó él? Y si juega y ganamos ¡muy bien Pizarro!", analiza.

Y mientras se alista para ver el partido deja estas palabras: "Solo quiero que Perú saque un buen resultado. Todos estos partidos (que se vienen) son difíciles, pero para trascender tienes que sacarlos adelante".