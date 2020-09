El goleador de la Serie B italiana Gianluca Lapadula se sinceró y adelantó que no jugará por la Selección peruana la Copa América Centenario que se llevará a cabo en junio.

La razón es simple, el atacante prefiere jugar los play-off –que dan el ascenso a la Serie A– con su club Pescara. Los partidos se jugarán a comienzos de junio, paralelamente a la Copa América Centenario.

El atacante dio la noticia en una transmisión con el programa 'Solo Calcio' de Rete8. Allí dijo lo siguiente, según registró 'El Bocón'.

"Categóricamente mi pensamiento solo está en Pescara. De momento no voy a tomar ninguna decisión (sobre el pedido del técnico Ricardo Gareca para que juegue por la Selección peruana) hasta después de los play off por el ascenso de la Segunda de Italia. Voy a postergar mi decisión hasta después del verano (europeo). No jugaré la Copa América por la selección peruana. Estoy al cien por ciento con Pescara".

Sobre su posible convocatoria a la Selección italiana, Gianluca Lapadula dijo que es una opción que "ve muy difícil".

"Ojalá, pero me parece muy difícil que un jugador que no ha jugado en Primera División, sea convocado a la selección", comentó.

De esta forma Gianluca Lapadula queda fuera de la órbita de jugadores a disposición del técnico de Perú Ricardo Gareca, quien luchará por realizar un buen papel en el certamen, a pesar de que varios de sus jugadores –entre ellos, Jefferson Farfán– no llegarán con continuidad o se perderán del torneo.

