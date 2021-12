Llegó hace unos días a la capital, pero fue recién este lunes que Ángel Cayetano fue presentado oficialmente como refuerzo de Universitario de Deportes. En Campo Mar, donde el equipo realiza sus trabajos de pretemporada, el uruguayo atendió a los medios de comunicación y se mostró entusiasmado con el reto.

“Es un gran desafío que me llega en un momento justo. Voy a tratar de disfrutarlo con mucha responsabilidad. Sabemos que la prioridad y responsabilidad será pelear por los primeros lugares Es importante ir paso a paso porque es la forma más fácil de enfocarse”, declaró el charrúa.

Por otro lado, Cayetano subrayó la disposición que tiene para jugar de volante central o de zaguero, además, reveló que el tema de la altura no es algo que lo complique.

“Siempre he jugado de volante defensivo. En esta torneo, me tocó jugar de defensa, pero creo que donde me necesite el equipo, trataré de cumplir de la mejor forma. Los primeros días que llegué a Cusco, sentí la altura. A los cuatro o cinco días, me adapté. El tema de la velocidad de la pelota es complicado”, dijo.

Además, el exfutbolista de Danubio, Cerro Largo, entre otros, valoró la confianza que recibió de parte del entrenador Gregorio Pérez, que fue quien solicitó su fichaje.

“Estar en esta institución y que el profesor Gregorio Pérez me tenga la confianza para poder trabajar juntos, es una alegría inmensa, que un DT como él me elija. Voy tratando de conocer un poco más lo que es la familia ‘U’ y ando intentando interiorizarme para poder darlo todo por estos colores. Me toca darlo todo por esta camiseta”, expresó.