No están felices. Universitario de Deportes cayó ante Alianza Lima en el estadio Monumental; y, si bien, los aficionados no dejaron de alentar, no todos quedaron contentos con el resultado. Según informó El Comercio, tras la salida de Álvaro Gutiérrez del plantel merengue, algunos barristas irrumpieron en Campo Mar para poder conversar con los futbolistas de la plantilla. Además aseguraron que no existieron agresiones dentro del predio crema.

La hinchada de Universitario puso la fiesta en las tribunas el último fin de semana: abarrotaron el Monumental e hicieron sentir “muy visitantes” a Alianza Lima. No obstante, eso solo quedó fuera del campo, puesto que los íntimos vapulearon a los merengues por 4-1 con goles de Jairo Concha (2), Arley Rodríguez y Hernán Barcos.

Con este resultado consumado, los barristas acudieron a Campo Mar para conversar con el plantel profesional. Ya sin Álvaro Gutiérrez, esperan que exista un cambio abismal que les permita luchar por el Torneo Apertura hasta la última fecha. Actualmente, se encuentra a cinco puntos de Cienciano y Sport Huancayo, los dos líderes de la Liga 1.

Cabe destacar que la ‘U’ tuvo un inicio muy irregular de temporada. Tras la salida de Gregorio Pérez, el equipo crema no tuvo el mismo funcionamiento y ello quedó en evidencia en la Fase 2 de la Copa Libertadores: eliminados frente al Barcelona SC tras caer en los duelos de ida y vuelta.

Y en el Torneo Apertura de la Liga 1 no ha sido diferente: partidos muy irregulares con un Piero Quispe como gran estandarte. No obstante, acompañado por rendimientos con muchos altibajos.