Sporting Cristal estaba listo para recibir a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo para jugar la fecha 3 de la Liga 1. Sin embargo, los ‘blanquiazules’ nunca llegaron, por lo que el árbitro y el comisario tuvieron que decretar la victoria -por tres goles a cero- de los ‘celestes’ por Walk Over. Esto, sin dudas, fue un hecho atípico en la carrera de todos los presentes, pero fue el técnico rimense, Tiago Nunes, el que se pronunció al respecto:

“Es algo que nunca me había tocado pasar, es una experiencia nueva. No imaginaba ganar un partido así, que no es bueno para nadie. Nos encanta competir, más si es un clásico, que es un partido en el que estamos ahí para competir al máximo y a estadio lleno, pero tocó esto. Ahora tenemos que prepararnos para el próximo partido y también para la competencia internacional. Tenemos que estar listos para competir al mas alto nivel”, reflexionó.





¿Quién será el próximo rival de Sporting Cristal en la fecha 4 de la Liga 1 2023?

El 12 de febrero a las 3 de la tarde en el estadio Mansiche de Trujillo, Sporting Cristal tendrá que enfrentar al club Carlos A. Mannucci, que tiene contrato firmado con el Consorcio de Fútbol Peruano (Golperú), pero que no se plegó al bloque de clubes que se oponen al manejo de los derechos televisivos por parte de la FPF y 1190 Sports.

Debido al contrato del equipo local, este partido no sería televisado por Golperú, tal cual sucedió en el partido entre Universitario de Deportes y la Academia Deportiva Cantolao, donde los ‘cremas’ tienen vínculo vigente con Golperú, pero acabaron transmitiendo su encuentro por las redes sociales del club por haber sido los dueños de casa.

