Sporting Cristal hizo historia en Buenos Aires luego de empatar 1-1 ante Arsenal de Sarandí y clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los dos goles que anotó el equipo en Lima le dio ventaja para ganar la serie global por 3-2. Luego del encuentro, Roberto Mosquera, entrenador celeste, explicó que el plan que tenían para el partido les funcionó.

“Se actuó bajo los parámetros que habíamos trabajado. La técnica y la táctica. El tema era controlar a un rival que, en los primeros minutos, iba a salir con todo. El gol que nos hicieron fue de otro partido, pero no estuvo involucrada la defensa”, inició Mosquera.

“Fue un golazo que no esperábamos”, continuó Roberto. “Habían pateado una sola vez en el primer tiempo y la agarro el arquero. El partido estaba controlado. Era importante hacerlo y después intentar hacer un gol. Arsenal es un gran equipo, tiene un gran entrenador, bueno nos tocó a nosotros en esta oportunidad”, dijo el exentrenador de Binacional.

Show Player

Mosquera explicó que luego del tanto en contra tuvieron que cambiar. “Tuvimos que arriesgar hasta el punto de que nos hicieron tres contras que nos pudieron hacer daño. Gracias a Dios tuvimos más volumen ofensivo, lo que nos hizo penetrable”, agregó.

Para Mosquera “el equipo ya tiene una identidad”. “Nos da gusto que los jóvenes puedan ampararse en Cazulo que ya no está con nosotros, en Calcaterra, Merlo, Gonzales, que está en la Selección, en Hohberg; ven en ellos un émulo. Quieren ser como ellos”.

“Se vio un equipo con carácter, con personalidad, que no se entrega nunca, eso lo necesitaba el fútbol peruano. El Perú está en un momento político complicado y el país necesita esta válvula de escape”.

Para finalizar, el entrenador dijo: “Trato de no verlo desde la parte personal pero es la segunda vez que me toca, con Wilstermann eliminamos a Palmeiras, a Mineiro, le ganamos a River, a Peñarol. Eso me ha hecho conocedor de este camino. Nueve años después un equipo peruano clasifica a cuartos de final, lo tomamos con mucha humildad”.

Ahora, Sporting Cristal tendrá que esperar al ganador de la serie entre Nacional y Peñarol, ambos equipos uruguayos, para saber a quién enfrentará en la siguiente etapa del torneo continental.