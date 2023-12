Ante la posibilidad de que Jorge Fossati sea el nuevo técnico de la selección peruana y, al mismo tiempo, de Universitario, el administrador crema salió al frente diciendo que eso sería una “locura”.

No hay forma. Para Jean Ferrari, mandamás de la ‘U’, el técnico de su club no puede también entrenar a Perú, por lo que -usando los micros de Depormatch- le advirtió al uruguayo que no lo aceptará.

“Está claro que existe la posibiliad de que el profesor vaya a la selección. Es una decisión que él tendrá que tomar y nosotros iremos evaluando posturas”, comenzó explicando el exfutbolista.

Sin embargo, luego el administrador merengue dejó la calma y aclaró que “descartamos completamente la locura que ha hecho Brasil: tener a un entrenador dirigiendo a un club y a la selección”.

“Eso no está contemplado desde ningún punto de vista. Lo descarto completamente. Hay que esperar la postura del profesor porque aún hay tiempo, fechas, plazos. Vamos a respetar eso”, finalizó Jean Ferrari.





VIDEO RECOMENDADO: