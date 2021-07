Tras tener varios minutos en la Copa América 2021, con buen rendimiento, el volante peruano Raziel García demostró que tiene el nivel suficiente para afrontar las Eliminatorias. Su mejor actuación fue ante Brasil por las semifinales del torneo de selecciones donde Perú quedó en el cuarto lugar.

Tras finalizar el torneo de selecciones y ahora de regreso en Cienciano, el mediocampista confesó su deseo de en algún momento jugar por el equipo íntimo: “Si me tuviese que ir a otro club, me iría a Alianza Lima. No me gusta hablar de ese tema, pero si me iría a Alianza”, indicó en entrevista a ESPN Perú.

También reveló que hubo acercamiento con Alianza Lima, pero todo quedó en posibilidad: “Hubieron conversaciones bastantes avanzadas, pero después de lo que pasó no se volvieron a comunicar conmigo, pero me alegro que estén nuevamente en la Liga 1”.

Aunque manifestó su deseo de jugar por Alianza, también indicó que busca jugar en el extranjero. Luego de la Copa América tuvo ofertas, pero por el momento se mantiene en el equipo cusqueño: “Tengo que mantener el nivel y seguir siendo protagonista en Cienciano y migrar, que es uno de mis objetivos. Manteniendo una regularidad sé que volveré a ser convocado”.

Sobre los objetivos de Cienciano, expresó: “Está para pelear el campeonato, tenemos un plantel con jugadores con experiencia y talento. Sé que vamos a luchar. Le dije al técnico que estoy a disposición de jugar donde me pida y sacar esto adelante”.

Antes de ser convocado a la selección peruana por Ricardo Gareca, Raziel había sido parte de las selección Sub 17 y Sub 20. En esas categorías coincidió con varios ahora jugadores actualmente convocados, como Miguel Araujo, Edison Flores y Renato Tapia.