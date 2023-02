El viernes 3 de febrero a las 3:30 de la tarde en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, se debió jugar el partido entre el Cusco FC y Sport Huancayo; sin embargo, los locales nunca se presentaron en dicho recinto deportivo y, por lo tanto, el encuentro fue declarado como Walk Over a favor del Sport Huancayo, con una diferencia de tres goles a favor, como lo estipulan las bases del torneo. Esto, para el presidente de la agremiación de futbolistas del Perú (SAFAP), Roberto Silva, es como la crónica de una muerte anunciada.

“Estamos viendo la muerte del fútbol peruano. A los líderes no les importa y yo, como representante de SAFAP, asumo que no tuvimos la capacidad para frenar esto. Todos los males quedaron en evidencia”, señaló el exdelantero con evidente frustración sobre lo que está ocurriendo en el inicio de la Liga 1 y, más aún, con la firme sospecha de que ese no será el único encuentro que no se juegue; ya que, Alianza Lima, Sport Boys, Municipal, Cienciano, Melgar y Binacional también aseguraron que no se presentarán a sus duelos programados de la fecha 3 del Descentralizado.





¿Qué partidos no se jugarían de la fecha 3 de la Liga 1 2023 por la huelga de clubes?





Sábado 04/02 Atlético Grau vs FBC Melgar

01:00pm

Municipal de Bernal UTC vs Cienciano

03:30pm

Héroes de San Ramón Deportivo Garcilaso vs Binacional

07:00pm

Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 05/02 Sporting Cristal vs Alianza Lima

10:00am

Alberto Gallardo

Lunes 06/02 Sport Boys vs Unión Comercio

01:00pm

Alberto Gallardo

Martes 07/02 Deportivo Municipal vs Carlos Mannucci

01:00pm

Iván Elías Moreno

Nota: el partido entre la Universidad César Vallejo y Alianza Atlético de Sullana sí se jugaría y está pactado para el lunes a las 3:30 de la tarde en el estadio Mansiche de Trujillo.





¿Universitario jugará ante la Academia Cantolao?





Para el administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, lo deportivo está por encima de todo y, en ese sentido, su institución no firmó el último comunicado conjunto de los clubes opositores a la Federación Peruana de Fútbol, saliéndose del mismo y alineándose a la programación establecida por el ente rector del fútbol peruano.

“Nosotros el día de mañana vamos a estar presentes enfrentándonos -esta tercera fecha- contra Cantolao. Nuestra postura es respetar el contrato que hemos renovado con el Consorcio (Golperú) con uñas y dientes, porque es un contrato muy beneficioso para el club; sin embargo, no podemos ir en contra de la normativa FIFA y perder por Walk Over (W.O). Nosotros no vamos a poner en riesgo la parte deportiva, que está regulada por FIFA. Un W.O. y tres puntos no te los devuelve nadie”, afirmó el mandamás del equipo de Ate.