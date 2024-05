En una reciente entrevista, Piero Quispe recordó algunos pasajes de su vida antes de convertirse en una de las estrellas de Universitario de Deportes. El mediocampista recordó sus inicios como futbolista y sorprendió al revelar que Alianza Lima, histórico rival del conjunto crema, intentó ficharlo antes de que él firmara por el equipo de Ate.

El ahora jugador de los Pumas UNAM relató cómo Alianza Lima puso sus ojos en él durante una temporada en la que su equipo ganó y ascendió a la categoría oro en la Copa Federación.

“Esa temporada seguimos ganando y campeonamos. Subimos a categoría oro en la Copa Federación. Cuando subimos, me acuerdo, que el primer partido después del sorteo nos tocaba contra Alianza”, comentó en el programa ‘La Fe del Cuto’.

Piero rememoró su primer enfrentamiento contra Alianza Lima y aseguró haberse sentido feliz por haber marcado 2 goles en la victoria de la ‘U’ sobre el equipo blanquiazul.

“Yo cuando estuve dos años sin entrenar los veía por YouTube y ahora jugar contra ellos, era algo grande. Fui feliz. Llegó el día, ‘El Chumpitaz’ es una cancha llenecita de todos los padres. Nosotros le ganamos 4-1 a Alianza, yo hice dos goles”, agregó.





Alianza Lima intentó fichar a Piero Quispe tras su destacada actuación

Según el mediocampista, un dirigente del equipo de La Victoria se acercó para intentar ficharlo, pero se negó al saber que era de Alianza Lima.

“Al final del partido se acerca un dirigente de ellos y le habla a Tito, me querían y yo no quería porque sabía que iba a jugar contra la ‘U’, yo soy hincha de la ‘U’, quería jugar en la ‘U’. Justo estaba mi papá a mi costado, le dije que quería irme a la ‘U’”, relató.

Además, Piero Quispe recordó una situación similar cuando enfrentó al Club San Martín de Porres, equipo que lo rechazó en una prueba entre 50 jugadores.

“Me acuerdo que jugamos con San Martín y el mismo profe que me sacó, me pidió, un mexicano, no me acuerdo cómo se llamaba. Chumpitaz era mi cancha. A San Martín le ganamos 2-0 y al final del partido me piden también, nosotros le dijimos ‘pero si hace un par de años sacaste a mi hijo’”, concluyó.





¿El nuevo Cueva? Piero Quispe: “Estoy listo para ser el ‘10′ de la Selección”

Jorge Fossati dio a conocer su prelista de convocados para la Selección Peruana y uno de los más que fijos será Piero Quispe, quien afirma ya estar listo para ser el ‘10′ del equipo.

El mediocampista del Pumas de México, sin lugar a dudas, integrará el grupo de peruanos jugando en el extranjero que intentará avanzar lo más lejos posible en la Copa América de este año.

En ese sentido, el campeón con Universitario en 2023 fue entrevistado por el medio L1 Radio y reveló estar confiando en asumir el liderazgo en el centro del campo, como el ‘cerebro’ de la bicolor.

“Estoy preparado para ser el conductor de la selección. Estoy con mucha confianza y motivación. Fossati es un gran líder y estoy seguro que sacará lo mejor de mí y de todos”, recalcó el volante.





