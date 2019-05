Mozo de Swissotel reveló que una mujer le pidió autoinculparse de contaminar a Paolo Guerrero

Más elementos a la ecuación. La sanción a Paolo Guerrero por el caso de dopaje terminó en abril pasado, y el peruano quedó, desde esa fecha, habilitado para volver a las canchas sin ninguna restricción. Sin embargo, los temas legales del jugador y el Swissotel, donde presuntamente se contaminó, retomaron su curso.

Y en ese sentido, a las versiones de ex y actuales colaboradores del hotel, que indicaban que el establecimiento había cometido irregularidades que terminaron provocando la contaminación a Paolo Guerrero, ayer, se conoció la revelación de Óscar Calderón, uno de los mozos.

En un reportaje emitido por el programa Día D, el empleado contó que fue contactado por una mujer para autoinculparse por haber contaminado a Paolo Guerrero. Las imágenes muestran un encuentro del mozo en los pasillos del hotel, con una mujer que se presentó como Silvia Díaz.

El testimonio de un mozo del Swissotel sobre intento de soborno. (Captura y video: ATV)

"Nosotros venimos de parte de la defensa de Paolo Guerrero, y te hemos buscado a ti porque creemos que eres una de las personas que nos puede ayudar, lo único que él quiere es que te autoinculpes de haberlo contaminado con esa infusión y que des a entender que ha sido por un error humano", fue lo que le dijo la mujer, según el mozo.

Óscar Calderón continuó con su relato y reveló el diálogo que sostuvo con ella. "La persona me dice: Hola, Óscar, ¿cómo estás? Soy Silvia Díaz. ¿Te acuerdas que tú me ayudaste para mi evento que realicé un tiempo atrás en el hotel?, y yo, por no ser descortés con ella, le dije: sí, señorita, algo me acuerdo, le puedo ayudar ahora nuevamente... sí, por favor, quiero hacer mi evento para la Cámara de Comercio de Canadá, pero también vengo por otra cosa, otra cosa más personal".

Fue en ese momento, siempre de acuerdo a la versión de Óscar Calderón, que la mujer le dio a conocer la intención de la visita. " En el tema económico no te preocupes, si te botan del trabajo, él te puede apoyar económicamente, no me dijo un monto, una cifra, pero me dio a entender eso, que trabajo y dinero no me iba a faltar, si es que yo me autoinculpaba por algo que no había hecho y no había pasado en el hotel, porque en el tema netamente de la selección se cumplía con todos los procedimientos porque detrás teníamos a la nutricionista que prácticamente nos respiraba las espaldas", explicó el mozo.

Ya cuando el empleado del hotel notó que el tema estaba cruzando los límites laborales, alegó que no estaban autorizados para referirse a la situación de Paolo Guerrero y la conversación terminó. Entonces, la mujer se fue y Calderón le contó de lo sucedido al jefe de seguridad.

A raíz de esta nueva revelación, las investigaciones del Swissotel descubrieron que la mujer presentada como Silvia Díaz era en realidad Valeria Arroyo Garcés, esposa de Julio García, abogado de Paolo Guerrero.

Enterados de ello, a través del abogado Enrique Ghersi, se conoció que el Swissotel presentó una denuncia en contra de Valeria Arroyo Garcés en la primera Fiscalía penal de San Isidro por obstrucción a la justicia por un presunto intento de soborno.

No tardó mucho en responder Julio García, minutos después de la emisión del reportaje. El abogado se mostró indignado y calificó de "canallada" las acusaciones de complot que mencionó Enrique Ghersi y la postura del Swissotel.

Pese a que en el reportaje de Dia D y en la misma entrevista que dio luego de esa emisión, presentan a Julio García como abogado (en tiempo presente) de Paolo Guerrero, el letrado aclaró que desde febrero ya no tiene que ver con el caso. Según sus propias palabras, desde "hace más de tres meses".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: