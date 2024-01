Christian Cueva se enlazó en vivo con el programa FUTMAX League para responder a la críticas sobre la pichanga que jugó en un losa deportiva de Trujillo. El exjugador de Alianza Lima justificó su accionar y dijo que no le debe explicaciones a nadie.

Como se recuerda, Cueva está lesionado y en la Videna estaban listos para iniciar su recuperación (con miras a las Eliminatorias Sudamericanas), pero el volante nunca llegó por quedarse a jugar con sus amigos.

“Yo no estoy 100% bien, todo el mundo lo sabe. Estuve con amigos de la infancia y eso no le hace daño a nadie, mientras yo pueda manejar la situación de forma tranquila y no llevar esa pichanga a otro nivel, creo que no hay necesidad de estar pensando en lo que diga la gente o la prensa y creo que no me va a cambiar nadie”, dijo en un principio.

👀 EXCLUSIVO: Cueva habla en FUTMAX League sobre la pichanga de Trujillo



"Estuve con amigos de la infancia y eso no le hace daño a nadie, mientras yo pueda manejar la situación de forma tranquila y no llevar esa pichanga en otro nivel"



📲 Suscríbete a https://t.co/IarX6uePzW pic.twitter.com/Z8xTMwPc9L — L1 Play (@liga1_play) January 19, 2024

El futbolista aseguró que solo tiene que explicarle sus cosas a su familia y que todavía tiene ganas de volver al fútbol.

“Yo soy de las personas que no debe explicaciones a nadie, más que a Dios y mi familia. Hoy en día uno tiene que cuidar su imagen y su esencia dejarla de lado, pues yo no soy así. Yo no lo voy a hacer y no me va a cambiar nadie”, agregó finalmente.





