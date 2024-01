Jorge Fossati, nuevo técnico de la selección peruana, habló sobre la pichanga de Christian Cueva (lesionado) y le restó importancia. Dijo que sería igual que si estuviera tomando sol en la playa.

Como se recuerda, ayer ‘Aladino’ tenía que presentarse en la Videna para entrenar bajo las órdenes del comando técnico bicolor, pero no. El ‘10′ prefirió quedarse en Trujillo para jugar en una loza deportiva.

Sin embargo, a pesar de quedarse plantado, el estratega nacional fue claro con lo que piensa sobre el habilidoso volante exAlianza Lima y sólo atinó a responder que debería de operarse “ya mismo”.

“A mí no me cambia nada de que esté en una pichanga o en la playa. Si el problema fuese ese, yo estaría feliz, pero los médicos dicen que debería de ser operado hoy. No hay otra solución”, desvió el técnico.

Asimismo, el seleccionador evitó hablar sobre el riesgo de jugar una pichanga con la rodilla lesionada y, peor aún, sobre una dura loza deportiva. Esto, según expertos, pone en riesgo su salud.

Christian Cueva sabe que lo van a grabar pero quizás no es consciente de las consecuencias mediáticas ni de su coyuntura.

