Álvaro Barco, gerente deportivo de San Martín , elevó su voz de protesta tras la derrota del equipo albo ante Alianza Universidad por la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 .

El directivo 'santo' aprovechó la conferencia de prensa posterior al duelo para criticar el desempeño de Jesús Cartagena, quien cobró un penal polémico a favor de los azulgranas.

"Ahora que estamos empezando el campeonato necesitamos la ayuda de todos. No es posible, no podemos seguir avalando este tipo de arbitrajes, esta gente que realmente nos está perjudicando a todos. Lo que hemos visto hoy ha sido inconcebible, de palabras que ya no tienen adjetivos calificativos para poder expresar y defender una situación que escapa de nuestras manos", señaló Barco, evidentemente indignado, desde el estadio Alberto Gallardo, donde Alianza Universidad se impuso 2-1.

"¿Cómo es posible que haya un árbitro de esa categoría en el fútbol profesional? Lo digo con toda autoridad porque no quiero pasar lo del año pasado. Hemos intentado empezar el campeonato en buena fe, pero es increíble que puedan cobrar algo que no existe, algo que se inventan, ¿esto está dirigido o qué? Ya lo hemos vivido el año pasado", agregó el exdefensor para cuestionar la actuación de Cartagena, quien decidió la expulsión de Luis Garro a los 69 minutos del encuentro.

Cabe resaltar que San Martín fue uno de los clubes que se opuso a la modificación de los estatutos de la FPF, al igual que Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Ayacucho FC.