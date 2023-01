Nuevamente, la aplicación tardía de su propio reglamento haría que la Liga 1 sume un nuevo participante. En este caso, Ayacucho FC ve su reclamo para competir en primera división totalmente justificado tras la resta de 8 puntos a Sport Boys en la tabla acumulada del torneo de 2022.

Esta resta de puntos deja a los ayacuchanos en el puesto 16 de aquella tabla, lo cual le da la chance de que puedan jugar en primera división, tal como lo aclara el asesor legal del club, Julio García.

“Ayacucho se ubica en el puesto 16 en la tabla de posiciones acumulada y con ello tiene que seguir en Liga 1, mientras que Boys, con estos ocho puntos menos, se sitúa en el puesto 17 y tendría que revalidar la categoría, sin embargo como Unión Comercio ya lo hizo a la FPF no le quedaría otro camino que se juegue el torneo con 20 equipos, vale decir con Sport Boys”, indicó el abogado en una entrevista con Radio Ovación.

Ayacucho FC hizo su reclamo para que se concluyan las revisiones de las obligaciones de Sport Boys en los últimos seis meses del 2022, fue cuando la Comisión de Licencias le resta los 8 puntos a Sport Boys, reafirmando su decisión pese a los reclamos del club rosado.

“Sabemos que Boys se acogió al régimen especial en el mes de octubre, por tanto, todo lo que pueda venir de ese mes en adelante no podría ser materia de sanción, sin embargo todo lo anterior a ese mes, sí. Por ello esperemos que salga la resolución del mes de setiembre de la que aún no se conoce nada de información, pero hay indicios que el club Sport Boys también incumplió”, comentó García.

No obstante, este no es el único punto a ser aclarado por una resolución de la Comisión de Licencias, pues San Martín también espera conocer lo que ocurrirá con Sport Boys, pues con la resta de puntos, se ubicarían en zona de revalidación, aunque este partido ya no se jugaría.

“Va a depender de lo que resuelva la Comisión de Licencias por la situación de Boys en el mes de setiembre”, señaló García respecto a ello.

Resalta el hecho de que, en caso exista una irregularidad en este mes, Sport Boys pase al penúltimo lugar, y le tocaría a San Martín jugar un encuentro de revalidación y podría tener alguna chance de jugar en la Liga 1 también. Esto provocará que la FPF tenga que resolver rápidamente este tema, o la logística tendrá que cambiar bastante para incluir a más equipos en el torneo.