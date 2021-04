¿Intocable? Jefferson Farfán fue noticia el sábado por la noche luego que se filtrara un video del jugador en un restaurante, compartiendo con amigos, sin mascarilla, en una clara ruptura de los protocolos Covid dictaminados por la Liga 1 a fin de proteger a los jugadores que compiten en ella.

Ante esta situación, este domingo por la noche, Alianza Lima emitió un comunicado oficial en sus redes sociales donde indica que el jugador únicamente “será aislado temporalmente a la espera de realizarle una prueba molecular para descartar un contagio de Covid-19″, y que luego de esto “podrá reintegrarse a los entrenamientos del primer equipo”.

El comunicado del elenco blanquiazul sorprendió a propios y extraños por la falta de una sanción hacia el jugador ante la flagrante violación de los protocolos establecidos. Recordemos que semanas atrás, Aldo Corzo, defensa de Universitario, también cometió la misma infracción, pero las consecuencias fueron distintas.

A diferencia con el ‘10 de la calle’, los cremas no sólo separaron al defensor de la selección peruana hasta conocer los resultados de sus pruebas, sino que además, recibió una sanción económica de más del 50% de su sueldo.

En tanto, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer que Corzo sería sancionado con una fecha en el campeonato peruano por incumplir con los protocolos establecidos. De esta manera, el lateral derecho no participó el último encuentro de los merengues ante San Martín.

Si bien la FPF no se ha pronunciado aún al respecto del accionar de Jefferson Farfán, los hinchas, no sólo de Alianza Lima, ya ven como un mal inicio la inacción del club ante una nueva irresponsabilidad de ‘Jeffry’.

FARFÁN SE DISCULPA

Jefferson Farfán se disculpó públicamente este domingo tras aparecer en un polémico video junto a otras personas. Su error fue acceder a tomarse una foto sin mascarilla, indicó a través de una transmisión en vivo.

“Ayer fui a comer a un restaurante con mi entorno familiar y paro siempre. No me imaginé que iba a llegar a tanto. Sé y asumo el error que cometí. Me pidieron una foto, accedí y a grabarme. El gran problema fue sin mascarilla. La culpa es mía”, señaló visiblemente arrepentido en Instagram.

“He sido de las personas que más he usado mascarilla. Es un descuido mío. Quiero pedir disculpas al club, mis compañeros y cuerpo técnico. Soy hincha, referente y capitán. Asumiré mi responsabilidad de la mejor manera”, agregó en su pronunciamiento.

