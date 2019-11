Asegura que es un profesional. Jean Deza rompió su silencio finalizado el Universitario de Deportes vs. UTC, partido en el que cometió un error y “asistió” a Alberto Quintero durante el primer gol ‘crema’.

El futbolista, quien horas antes había asegurado que su representante estaba en conversaciones con la 'U' para concretar un posible pase, salió a defender su profesionalismo tras las críticas y especulaciones.

“Lo de ayer fue una locura, en lo personal. Lo interpretó mucha gente mal, pero esto es fútbol y justo hoy cometí un error que le daba el primer gol a la ‘U’. Se me venían a la cabeza muchas cosas”, dijo Deza.

“Le pedí mucho a mi madre desde el cielo que me dé fuerzas desde arriba porque era un momento muy duro y felizmente pude salir. El comando técnico y mis compañeros me apoyaron y me dijeron que esté tranquilo que estaba haciendo un buen partido. En el segundo tiempo salimos con todo y creo demostré que pertenezco a UTC y que hasta el último pelearé con ellos”, aseguró el deportista.

“Todos se dieron cuenta que yo me tiré a jugar, lo que yo hago es jugar fútbol”, sentenció.